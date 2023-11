Thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ

Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức (TPHCM) tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026, quyết định một số vấn đề quan trọng theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đặc biệt, tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP. Thủ Đức cũng đã thực hiện công tác nhân sự.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, do có đơn xin từ chức và chuyển công tác. Đồng thời báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP. Thủ Đức đối với ông Nguyễn Đình Dương – Trưởng Công an TP. Thủ Đức đã chuyển công tác (hiện là Phó Giám đốc Công an TPHCM).

Kết quả, 35/35 đại biểu dự kỳ họp thống nhất miễn nhiệm hai vị trí trên.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức bị kỷ luật cảnh cáo do các vi phạm liên quan đến quản lý Nhà nước và thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và Ủy viên UBND TP. Thủ Đức. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết thành lập Phòng Giao thông công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP. Thủ Đức; nghị quyết về việc tổ chức lại và đổi tên một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP. Thủ Đức.