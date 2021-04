Thông tin bất ngờ vụ chủ vườn lan đột biến bị tố "ôm" tiền tỉ bỏ trốn

Ngày 19-4, liên quan đến vụ anh N.H.T., là chủ vườn lan Hà Thanh (tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị tố cáo "ôm" tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn, Công an huyện Ứng Hòa đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp tích cực điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hòa, thông tin anh N.H.T. bỏ trốn là không chính xác. Ngay trong ngày 12-4, sau khi có một số cá nhân đến tìm để trao đổi về việc giao dịch mua bán "lan đột biến" trước đó, anh T. đã chủ động đến cơ quan công an trình báo. Những ngày qua, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc với anh T., người này đều có mặt tại cơ quan công an khi nhận được yêu cầu mời đến phối hợp xác minh, trả lời thông tin.

Trên nhiều diễn đàn chơi lan trên mạng xã hội lan truyền thông tin chủ vườn lan "ôm" tiền tỉ bỏ trốn

Trước tính chất nhạy cảm của vụ việc, cơ quan công an đã đề nghị Viện KSND huyện Ứng Hòa cùng vào cuộc. Đến thời điểm này, có 7 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam… đã gửi đơn, trình bày việc thỏa thuận mua bán "lan đột biến" với chủ vườn lan Hà Thanh, với số tiền giao dịch khoảng 14 tỉ đồng.



Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận 7 người đang có đơn trình báo cũng là những cá nhân trong số hơn 10 khách hàng đã giao dịch thỏa thuận mua bán "lan đột biến". Anh T. cũng thừa nhận đã nhận của 7 cá nhân trên số tiền khoảng 14 tỉ đồng. Các bên đã thống nhất phải đến tháng 6, tháng 7 tới đây mới giao - nhận "lan đột biến". Còn thời điểm giao tiền, bên mua đã xem "hàng" (mới đang chỉ là những "kie" lan) và đồng ý để anh T. tiếp tục chăm sóc cho đến khi phát triển hơn.

Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Viện KSND huyện và người chứng kiến đã tiến hành kiểm đếm số lan tại vườn lan Hà Thanh, qua lời khai của anh N.H.T. và số lan kiểm đếm thì toàn bộ số đơn đặt hàng đều có ở vườn lan. Quá trình xác minh, công an xác định với những dấu hiệu ban đầu và tài liệu thu thập, cơ quan tố tụng chưa xác định dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ việc này.

Còn theo lời một nguyên đơn, họ đến công an trình báo "vì nghe dư luận đồn thổi anh T. bỏ trốn, nên họ đến tìm, mục đích để đòi lại tiền hoặc sớm nhận được "lan đột biến".