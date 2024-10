Thông tin bất ngờ vụ phát hiện bộ phận người trong quán karaoke An Phú

Liên quan đến vụ nam YouTuber phát hiện thi thể ở hiện trường quán karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết, đến chiều ngày 16/10, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành xác minh và làm rõ danh tính nạn nhân.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan chiều nay đã khám nghiệm xong hiện trường, đồng thời xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện bộ phận cơ thể người bên trong quán karaoke An Phú.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn. Ảnh: Báo Lao động

Theo nguồn tin của báo cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, ngoài bàn tay đứt rời, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ phần còn lại của thi thể ở dưới hố nước trong khuôn viên của quán.

Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây.

Bước đầu, thi thể này được nhận định là nam giới trưởng thành, mặc quần ngắn, áo thun và đi giày thể thao. Ngoại trừ đầu và bàn tay phải bị phân hủy, những phần còn lại vẫn nguyên vẹn.

Tở rơi mà người nhà ông L.Q nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm. Ảnh: Công an nhân dân

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động, trong chiều cùng ngày đã có nhóm người dân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân tử vong. Trước đó, nhóm người này đã đăng thông báo tìm người đàn ông tên L.Q.L (người nước ngoài) đi khỏi nhà từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại.

Người nhà cho biết, buổi sáng cùng ngày, nhiều người thấy L.Q đi từ khu công nghiệp Việt Sing (cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2km) hướng cầu Ông Bố, đến trưa cùng ngày thì ở khu vực đường Lái Thiêu 109, sau đó thì không thấy nữa… Khi đi, ông L.Q mặc áo thun màu trắng, viền đen; quần soóc màu đen... Ông L.Q.L đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo.

Đến ngày 2/10/2024, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương có công văn gửi Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa nhận được công văn của Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Công hàm của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh ngày 26/9/2024 về việc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông L.Q bị mất tích.

Một phần thi thể được phát hiện dưới hố nước chữa cháy. Ành: Công an nhân dân

Đồng thời, người thân đã đăng thông báo tìm ông L.Q.L, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Ngày 16/10, người thân nhận tin báo tìm thấy thi thể người ở quán karaoke An Phú được miêu tả quần áo khá giống với ông L.Q.L. Hiện người thân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận diện, thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhằm xác định chính xác nhân thân nạn nhân.

Thông tin thêm trên báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua xác minh ban đầu thì thi thể được phát hiện tại cơ sở karaoke An Phú trùng khớp với thông tin nhận dạng mà người nhà ông L.Q trình báo. Tuy nhiên, cần thêm các bước kiểm tra để có thông tin chính xác.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an có thể nạn nhân đã trượt chân rơi xuống hố ga và tử vong.