Thông tin Chính phủ: Nên bật điều hòa ở mức nhiệt này, không phải 25 độ - vẫn mát mà lại tiết kiệm

Trong mùa nắng nóng, nhiều gia đình có thói quen hạ điều hòa xuống 22-23 độ C vì nghĩ rằng như vậy phòng sẽ mát nhanh hơn. Tuy nhiên, theo khuyến nghị được đưa ra tại tọa đàm do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, mức nhiệt nên cài đặt lại là khoảng 26 độ C.

Nắng nóng kéo dài khiến điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình. Cũng vì thế, câu chuyện dùng điều hòa thế nào để vừa mát, vừa tiết kiệm điện luôn được nhiều người quan tâm.

Tại tọa đàm “Tiết kiệm điện mùa cao điểm: Trách nhiệm và giải pháp” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 22/6, đại diện Bộ Công Thương cho biết thời gian gần đây, công suất cực đại của hệ thống điện đã vượt 58.000 MW, có ngày sản lượng điện đạt trên 1 tỷ kWh. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn của hệ thống điện trong mùa cao điểm nắng nóng.

Đáng chú ý, khi đưa ra khuyến nghị cụ thể cho người dân, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong nhiều hộ gia đình. Vì vậy, người dân nên cài đặt nhiệt độ ở mức khoảng 26 độ C để vừa bảo đảm sự thoải mái, vừa tiết kiệm điện.

Vì sao không nên đặt điều hòa quá thấp?

Thực tế, nhiều người cho rằng vừa vào phòng nóng thì nên chỉnh điều hòa xuống 18-22 độ C để phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc đặt điều hòa ở mức lạnh hơn bình thường khi vừa bật không giúp nhà mát nhanh hơn. Cách làm này có thể khiến thiết bị làm lạnh quá mức cần thiết, từ đó phát sinh thêm chi phí điện. Nói cách khác, khi đặt 23 độ C thay vì 26 độ C, điều hòa không lập tức “thổi lạnh mạnh hơn” theo mong muốn của người dùng, mà chủ yếu phải chạy lâu hơn để kéo nhiệt độ phòng xuống thấp hơn.

Một nguyên tắc quan trọng khác là chênh lệch giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời càng nhỏ, chi phí làm mát càng thấp. Nếu ngoài trời khoảng 35 độ C, phòng đặt 26 độ C có mức chênh lệch khoảng 9 độ. Nhưng nếu đặt 23 độ C, mức chênh lệch tăng lên khoảng 12 độ. Khi đó, nhiệt từ bên ngoài càng dễ truyền vào phòng, buộc máy nén phải hoạt động lâu hơn để duy trì mức nhiệt thấp.

Đây cũng là lý do nhiều khuyến nghị quốc tế không cổ vũ việc đặt điều hòa quá lạnh. Trang YourHome của Chính phủ Australia khuyến nghị vào mùa hè, người dân nên đặt điều hòa khoảng 25-27 độ C. Nguồn này cũng cho biết mỗi độ làm lạnh thêm trong mùa hè có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng khoảng 5-10%.

26 độ C vẫn có thể đủ mát nếu dùng đúng cách

Mức 26 độ C không đồng nghĩa với việc căn phòng sẽ “không đủ mát”. Cảm giác dễ chịu của cơ thể không chỉ phụ thuộc vào con số hiển thị trên điều khiển, mà còn chịu tác động bởi độ ẩm, luồng gió, ánh nắng chiếu vào phòng, mức cách nhiệt, số người trong phòng và tình trạng vệ sinh của điều hòa.

Một căn phòng đặt 26 độ C nhưng cửa đóng kín, rèm được kéo để hạn chế nắng, lưới lọc điều hòa sạch và có quạt hỗ trợ lưu thông không khí vẫn có thể cho cảm giác dễ chịu. Ngược lại, phòng đặt 23 độ C nhưng cửa hở, nắng chiếu trực tiếp, máy lâu ngày không vệ sinh có thể vừa kém mát, vừa tốn điện.

Cơ quan khoa học quốc gia Australia CSIRO cho biết, sử dụng quạt trần cùng điều hòa có thể khiến cơ thể cảm thấy mát hơn khoảng 2-3 độ C nhờ chuyển động không khí. Điều này có nghĩa, thay vì hạ điều hòa xuống 23 độ C, người dùng có thể đặt khoảng 26 độ C và bật thêm quạt ở mức nhẹ để hơi lạnh phân bổ đều hơn trong phòng.

Cách làm này đặc biệt hữu ích vào những ngày nắng nóng, bởi quạt tiêu thụ ít điện hơn nhiều so với điều hòa nhưng lại hỗ trợ đáng kể cho cảm giác mát. Khi luồng khí được lưu thông tốt, người trong phòng sẽ thấy dễ chịu hơn mà máy điều hòa không phải hoạt động quá tải.