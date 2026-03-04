Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin đầu tiên về hoạt động của Anh tại Trung Đông được tiết lộ

04-03-2026 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh mới đây đã tiết lộ thông tin cập nhật đầu tiên về các hoạt động của quân đội Anh tại Trung Đông.

Máy bay F-35B của RAF đánh chặn và phá hủy UAV đối phương trên không phận Jordan, ngày 2/3/2026.

Các máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) hoạt động trên không phận Jordan đã phá hủy các hệ thống máy bay không người lái nhằm bảo vệ Jordan. Đây là lần đầu tiên máy bay F-35 của RAF bắn hạ mục tiêu trong một chiến dịch.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, các máy bay này được hỗ trợ bởi các máy bay chiến đấu Typhoon và máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager của RAF, như một phần của chiến dịch phòng thủ nhằm bảo vệ lợi ích của Anh và các đồng minh.

Một đội đặc nhiệm chống máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng vũ trang Anh đã bắn hạ thành công các UAV đối phương trong không phận Iraq khi chúng đang hướng về phía lực lượng Liên quân.

Hành động này được thực hiện nhằm bảo vệ các binh sĩ Anh và đồng minh đang hoạt động trong khu vực.

Hôm 2/3, máy bay chiến đấu Typhoon của RAF đã bắn hạ một UAV tấn công một chiều của Iran nhắm vào Qatar. Chiếc máy bay này đang hoạt động trong khu vực với tư cách là thành viên của Phi đội 12, phi đội chung giữa Anh và Qatar.

Theo Defense Express
Xung đột leo thang ở Trung Đông, nước đồng minh của Mỹ không thể bơm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, sáng mở mắt là bay ngay gần 130 triệu USD

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi

Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi Nổi bật

Xung đột leo thang ở Trung Đông, nước đồng minh của Mỹ không thể bơm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, sáng mở mắt là bay ngay gần 130 triệu USD

Xung đột leo thang ở Trung Đông, nước đồng minh của Mỹ không thể bơm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, sáng mở mắt là bay ngay gần 130 triệu USD Nổi bật

Cơ sở của CIA bị Iran tấn công

Cơ sở của CIA bị Iran tấn công

14:20 , 04/03/2026
Ác mộng của nhà giàu: Hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt trên các du thuyền tại Trung Đông, không thể đi tiếp cũng không thể về nhà

Ác mộng của nhà giàu: Hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt trên các du thuyền tại Trung Đông, không thể đi tiếp cũng không thể về nhà

13:35 , 04/03/2026
Cận cảnh khách sạn 26 tầng không dành cho người: Câu chuyện Trung Quốc muốn xuất khẩu mô hình nuôi lợn sang ĐNÁ

Cận cảnh khách sạn 26 tầng không dành cho người: Câu chuyện Trung Quốc muốn xuất khẩu mô hình nuôi lợn sang ĐNÁ

12:59 , 04/03/2026
Iran tuyên bố tấn công tàu khu trục Mỹ ở Ấn Độ Dương

Iran tuyên bố tấn công tàu khu trục Mỹ ở Ấn Độ Dương

12:19 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên