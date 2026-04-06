Thông tin mới nhất về các vụ án ONUS, Shark Bình, Mr. Pips, Hoàng Hường, Mailisa...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí.

Tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026 diễn ra vào chiều ngày 03/4/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian qua và công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tháng 12/2025, Bộ Công an triển khai tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong 3 tháng, tập trung vào việc phục vụ cho đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện lớn của đất nước cũng như dịp Tết Nguyên đán.

Sau 3 tháng triển khai, kết quả đạt được rất tích cực. Cụ thể đã điều tra, khám phá gần 10.000 vụ, bắt giữ và xử lý hàng chục nghìn đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Đặc biệt là Công an các đơn vị địa phương đã tập trung điều tra khám phá nhanh, truy bắt các đối tượng trong các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Nổi bật là, đã tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm.

Cụ thể: đã tập trung tấn công các loại tội phạm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm với trên 9.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật.

Điều này thể hiện tinh thần tấn công rất cao của lực lượng Công an đối với loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và sự lành mạnh của xã hội.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự cũng đạt nhiều kết quả, trọng tâm nhất là việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cụ thể: đã thu giữ trên 29,3 tấn pháo nổ.

Đồng thời, lực lượng Công an đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và pháo nổ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Bộ Công an đã chỉ đạo rất quyết liệt về việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm thiết lập một trật tự xã hội kỷ cương giúp người dân được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh hơn...

Tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự

Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định đây là nội dung trọng tâm, rất cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi pháp luật phải đi trước, kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh, nhất là khi cả nước đang thực hiện chuyển đổi số rất sâu rộng.

Theo đó, Bộ Công an đã tập trung xây dựng, ban hành và hoàn thiện nhiều văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tính năng phòng ngừa. Đồng thời, một mục tiêu đặt ra mang tính nguyên tắc là: Những văn bản quy phạm pháp luật phải phục vụ tốt hơn cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, của doanh nghiệp và các tổ chức.

Nhấn mạnh về công tác truyền thông chính sách, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã nhận được sự phối hợp của rất nhiều cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên trong việc đưa tin, tuyên truyền về định hướng chính sách, nội dung chính sách đến người dân để người dân hiểu rõ hơn về các chính sách pháp luật về an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, một số thông tin phản ánh về chính sách đã gây cách hiểu chưa chính xác, chưa đầy đủ về chính sách; dễ dẫn đến hiểu sai bản chất chính sách, thậm chí bị các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục phối hợp thông tin đầy đủ, phản ánh đúng bối cảnh, đúng mục tiêu và nội dung chính sách tới người dân đạt nhiều hiệu quả tích cực hơn nữa. Tránh khai thác theo hướng giật tít, gây hiểu lầm...

Về phía Bộ Công an, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, tăng cường phối hợp với báo chí để đảm bảo các chính sách khi ban hành được hiểu đúng và triển khai hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức...

Vụ án Hoàng Hường: Khởi tố 7 bị can vi phạm các quy định về kế toán

Về vụ án liên quan đến Công ty Dược phẩm Hoàng Hường, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 07 bị can về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các sản phấm trong hệ sinh thái các công ty của Hoàng Thị Hường.

Tuy nhiên đến nay, do số lượng sản phẩm để giám định rất lớn và hiện còn có các quan điểm khác nhau trong đánh giá kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nên chưa có Kết luận giám định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc của các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý các đối tượng đồng phạm và Hoàng Thị Hường khi có kết quả giám định. Và sẽ thông tin kết quả điều tra đến các cơ quan báo chí.

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin tại Họp báo về vụ án liên quan hệ sinh thái của Mailisa.

Vụ án Mailisa: Thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 sổ đỏ

Thượng tá Hồ Văn Hùng cho biết, sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 08 bị can liên quan, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ sinh thái Mailisa bán ra trên thị trường.

Cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự đối với chất lượng các sản phẩm này để có cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC; hơn 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn 12 Giấy đăng ký xe ô tô các loại và một số tài sản khác có giá trị để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Vụ án sàn giao dịch ONUS: Khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân và 8 đồng phạm

Thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và 08 đồng phạm về 02 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Thông tin thêm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đại diện Cục An ninh kinh tế cho biết, năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, sinh năm 1984 tại Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cụ thể, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Thứ hai, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết và truyền thông VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn bộ khu vực: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.

Thứ ba, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này.

Ngoài ra, các đối tượng đã thuê KOLs (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong cái lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thứ tư, các đối tượng thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực tế các công ty này do chính đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn của chúng.

Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và thực hiện đúng quy trình như vậy.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cung cấp thông tin tại Họp báo.

Khởi tố Shark Bình cùng 10 bị can

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.

Tại Họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình cùng với 10 bị can khác về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Khai thác mở rộng vụ án, cho đến nay, ngoài hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm với ba loại tội danh trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khai thác mở rộng, điều tra làm rõ hành vi phạm tội liên quan đến hành vi Rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng.

Theo đó, từ tháng 06/2020 đến tháng 09/2022, có tổng số 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty CP Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; ASX; ACX, HonerFX,…

Mặc dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an.

Liên quan đến việc các nhà đầu tư có thu hồi được tiền hay không, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trong quá trình điều tra các vụ án, ngoài việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra sẽ tập trung thu giữ các tài sản do phạm tội mà có, phong tỏa các tài khoản, kê biên các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội để khắc phục cho người bị hại.

Đối với vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực trong quá trình khám xét, xác minh các dòng tiền và xác minh các tài sản của Nguyễn Hòa Bình; thu giữ số tiền mặt, vàng và các bất động sản tương đương trị giá trên 900 tỷ đồng để phục vụ cho việc khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị những bị hại là nhà đầu tư trong vụ án trực tiếp liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu xác định số tiền bị chiếm đoạt, làm căn cứ xem xét trả lại cho bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.