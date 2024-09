Thông tin mới nhất về cơn bão số 3 Yagi

Mới đây, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2024, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đầu giờ chiều ngày 7/9, bão số 3 đã có dấu hiệu suy yếu. Gió tại Bãi Cháy lúc 15h ngày 7/9 đã giảm còn cấp 8. Hiện nay suy hướng bão vào đất liền tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên các khu vực xa xôi trong đất liền như Hà Nội mặc dù có gió và mưa, cây đổ nhiều nhưng chưa phải lúc bão mạnh nhất.

Dự báo thời gian gió mạnh tại một số địa phương như sau: Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 07/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 07/9 đến 1h ngày 08/9.

Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng… mưa còn kéo dài hết đêm ngày 07/9 và khoảng đến tầm 4h sáng ngày 08/9 mưa và gió sẽ giảm nên sáng ngày 8/9 là an toàn.

Đối với khu vực sâu hơn một chút như Hà Nội, gió bắt đầu lặng từ 1h sáng ngày 8/9 nhưng mưa có thể kéo dài đến 8-9h sáng ngày 8/9. Trưa ngày 08/9, khu vực thành phố Hà Nội tương đối an toàn.

Đối với khu vực Trung du miền núi như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình mưa sẽ muộn hơn. Từ 19h ngày 7/9 mưa sẽ tăng. Cả ngày 8/9 mưa sẽ nặng hơn. Ngày 8/9 mưa chỉ tập trung ở Trung du miền núi nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở cao.

Xin cảnh báo thêm vùng ven biển, khi bão vào, các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Các khu vực neo đậu của tàu thuyền sẽ có khả năng va đập khiến các tàu bị chìm.

Đợt mưa này sẽ chấm dứt nhanh ở Đông Bắc Bộ (Hà Nội). Tuy nhiên có khả năng kéo dài ở khu vực phía tây. Miền núi và Trung du mưa lớn, thời gian mưa còn kéo dài đến ngày 9/9-10/9 mới kết thúc.

Bão số 3 đạt cường độ cấp 16 trên Biển Đông; tối ngày 6/9, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ rất mạnh cấp 14, giật cấp 17. Hồi 13h00 ngày 7/9, vị trí tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Gió thực đo lúc 13h00 ngày 07/9: Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 14, giật cấp 17; Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 13, giật cấp 16; Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 12, giật cấp 14; Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cấp 13, giật cấp 14; Cát Hải (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10; Ba Lạt (Thái Bình) cấp 8, giật cấp 10. Về lượng mưa, từ 07h00 đến 13h00 ngày 07/9, đã có mưa lớn như: Cô Tô (Quảng Ninh) 127 mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 123 mm; Cát Bà (Hải Phòng) 198 mm, Tiền Hải (Thái Bình) 208 mm. Dự báo, chiều và đêm ngày 7/9, bão số 3 sẽ di chuyển vào đất liền. Đến 1h ngày 8/9, đạt cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ.

Đến sáng mai, mới có thể kiểm đếm hết những thiệt hại do bão số 3

Bổ sung một số thông tin về cơn bão số 3, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã cung cấp thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số 3 và công tác ứng phó, giải pháp để giảm nhẹ thiệt hại.

Theo đó, ông Luận thông tin, đây là cơn bão rất mạnh, mạnh nhất trong 30 năm qua ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất quan tâm chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ liên tiếp ban hành 3 Công điện chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương triển khai ứng phó với bão.

Theo chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành địa phương đã ban hành công điện; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở, các trọng điểm xung yếu. Đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển.

Đã sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh: 3.460 người; Hải Phòng: 23.581 người; Thái Bình; Nam Định: 1.743 người; Ninh Bình: 2.685 người).

Đã bơm tiêu rút nước trên các hệ thống kênh, mương và mặt ruộng; hệ thống các trạm bơm tiêu và các công trình thuỷ lợi đã sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra để bảo vệ sản xuất lúa và hoa mầu. Hiện tại, toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Hồng lúa đang trổ đồng. Nếu như để ngập úng lâu, cây bị bão đổ vào sẽ gây thiệt hại rất lớn về sản xuất nông nghiệp với hơn 500.000 ha lúa.

Các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn đã kịp thời cung cấp các bản tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó với bão. Các cơ quan thông tin, truyền thông thường xuyên cung cấp thông tin và đã xuống tận hiện trường để kịp thời đưa tin, phản ánh thực trạng công tác triển khai ứng phó với bão tại địa phương. Hiện nay, đội ngũ phóng viên ở các tỉnh rất đông, đã đưa tin kịp thời và người dân đã nắm bắt được các thông tin.

Về thiệt hại, đến thời điểm hiện tại, ghi nhận 1 người tại Hải Dương bị thiệt mạng do cây đổ khi đang lưu thông trên đường. 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh); hơn 100 cây xanh bị đổ ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Hiện nay chưa thể thống kê được, vì ở Quảng Ninh hiện tại không ai ra đường.

Trao đổi qua điện thoại, hiện nay ở Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói... bay hết. Đến sáng mai, mới có thể kiểm đếm hết những thiệt hại này.

Sáng mai bão di chuyển, đi sâu vào đất liền, khu vực Hà Nội tiếp tục bị mưa lớn ảnh hưởng.

Đề nghị thực hiện nghiêm túc 3 công điện của Thủ tướng

Trước tình hình đó, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đề nghị thực hiện nghiêm túc 3 công điện của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục theo dõi diễn biến của bão và mưa lũ để chủ động xử lý các tình huống sát với thực tiễn, trong đó tập trung:

a) Đối với tuyến biển, đảo:

- Duy trì nghiêm lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi vì bây giờ gió bão rất mạnh. Với cấp bão này thì vùng ảnh hưởng rất lớn, tâm bão ở Quảng Ninh nhưng gió bão ở Hà Nội có thể cảm nhận được rất mạnh. Nếu như không cấm, tiếp tục ra khơi thì nguy cơ chìm đắm cao.

- Kiên quyết không để người dân quay trở lại tàu cá, các lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Khi bão đi qua có khoẳng lặng tâm bão, tiếp tục cánh phía Nam lại lên, có thể gây nguy hiểm. Đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho khu sơ tán dân, cũng như nơi neo đậu tàu thuyền, lồng bè. Bà con lo sợ nhất khi sơ tán tàu thuyền sẽ không có ai chăm nom, những người ở nhà đi sơ tán lo lắng lại quay về. Lực lượng an ninh cần phải đảm bảo an toàn khu vực này để bà con yên tâm đảm bảo sơ tán.

b) Đối với vùng đồng bằng, ven biển:

- Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra đối với các tuyến đê, nhất là 31 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê biển, đê cửa sông xung yếu hoặc đang thi công từ Quảng Ninh đến Ninh Bình (có vị trí trọng điểm kèm theo) do các tuyến đê này chỉ chống được bão cấp 9, cấp 10 triều 5%. Lực lượng quân đội cần bố trí tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hộ đê khi có yêu cầu.

- Đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; cung cấp thức ăn, nước uống để người dân yên tâm không quay trở về nhà yếu khi bão chưa tan.

- Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó với sự cố mất an toàn hồ đập đối với các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, hoàn lưu sau bão mưa đến 300 mm, có nơi mưa đến 450 mm. Với điều kiện các hồ phía bắc đầy nước nên nếu mưa phải tăng cường công tác trực, ứng trực kịp thời để đảm bảo an toàn hồ đập.

- Sẵn sàng vận hành tiêu úng, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Mưa 300 mm trong vòng 1 ngày thì các khu đô thị như Hà Nội, khu công nghiệp nguy cơ cao sẽ ngập úng. Chúng ta cần vận hành khẩn trương các trạm tiêu úng. Hiện nay, Hà Nội đang vận hành tối đa Trạm bơm Yên Sở để rút nước đi, khi mưa về có chỗ chứa.

- Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục ngay sự cố hệ thống lưới điện, thông tin, chắc chắn phải làm. Đến nay ở Quảng Ninh có 2 huyện mất điện trên diện rộng vì sự cố trạm biến áp. Ngoài ra, các hệ thống cột điện bị gãy đổ. Những vấn đề này phải chuẩn bị sẵn sàng để khi bão ngớt sẽ khắc phục kịp thời, cấp điện sớm phục vụ sinh hoạt.

Chúng tôi lưu ý người dân không nên ra đường khi bão đổ bộ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Người dân Thủ đô từ nay đến 20h tối không nên ra đường.

c) Đối với miền núi phía bắc:

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

- Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.

- Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hô chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đây nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh.