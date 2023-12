Thông tin mới nhất về dự án Khu đô thị 17.000 tỷ đồng tại Long An do Ecopark làm chủ đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản vào chiều 07/12, Đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Tập đoàn Nomura Real Estate về dự án khu đô thị 220ha tại Bến Lức.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cho rằng với uy tín và năng lực của hai tập đoàn - Nomura và Ecopark, ông tin tưởng dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại huyện Bến Lức sẽ trở thành khu đô thị thông minh, kiểu mẫu, góp phần hiện đại hóa các khu đô thị của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An cũng mong muốn 2 bên tiếp tục trao đổi, ký kết hợp tác và sớm triển khai dự án và hoàn thành theo tiến độ đề ra. Tỉnh cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh.

Tập đoàn Nomura Real Estate được biết đến là đối tác trong dự án hợp tác đầu tư Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích trên 220ha giữa Liên danh Công ty TNHH một thành viên Đầu tư & Phát triển DB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỉ đồng.

Dự án này được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 vào tháng 5/2022, đến tháng 7 cùng năm được đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất.

Cuối tháng 2/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, sau đó liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB – Công ty CP Tập đoàn Ecopark là nhà đầu tư duy nhất đăng ký.

Đến ngày 15/5, liên danh này được chấp thuận là nhà đầu tư dự án.

Khu đô thị Thanh Phú dự kiến có quy mô dân số hơn 37.000 người với tổng diện tích 220 ha, trong đó diện tích đất ở chiếm 54,22% diện tích dự án, bao gồm 111,4ha đất ở mới thấp tầng (4.951 lô); 5,84ha đất ở hỗn hợp cao tầng (4.300 căn hộ, tối đa 45 tầng), 2,07ha đất tái định cư (180 lô, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng).

Về tiến độ, dự án sẽ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư và chia thành 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2023 - 2025) sẽ tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án. Đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án thành phần số 1, số 2, số 3, số 4 và số 7.

Giai đoạn 2 (2025 - 2028) đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án thành phần số 5, số 6, số 8 và số 9.