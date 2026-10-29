Thông tin mới nhất về máy bay A350 sắp xuất hiện tại Việt Nam

Hãng hàng không Emirates tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua việc tăng cường khai thác máy bay Airbus A350 và lần đầu tiên giới thiệu hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy). Từ ngày 1/11, chuyến bay hàng ngày giữa Dubai và TP. Hồ Chí Minh EK364/EK365 cũng được khai thác bằng máy bay A350. Từ ngày 1/12, hãng sẽ sử dụng Airbus A350 cho cả hai chuyến bay hằng ngày kết nối Dubai với Hà Nội, mang số hiệu EK394/395 và EK388/389.

Với những nâng cấp này, đến ngày 1/12, toàn bộ 4 chuyến bay hàng ngày kết nối Dubai với Hà Nội và TP.HCM sẽ được khai thác bằng dòng máy bay mới nhất của Emirates, mang đến trải nghiệm đồng nhất trên hành trình cho hành khách, với khoang hạng Phổ thông đặc biệt (Premium Economy) đoạt nhiều giải thưởng cùng các sản phẩm mới nhất của hãng.

Ông Wahid Albalooshi, Tổng Giám đốc của Emirates tại Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng đối với Emirates, và những nâng cấp này tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của hãng tại đây. Mới năm ngoái, Emirates đã khai trương đường bay đến Đà Nẵng, mở rộng mạng lưới hoạt động tại Việt Nam thông qua ba cửa ngõ hàng không lớn. Việc đưa những sản phẩm tốt nhất của Emirates đến thị trường sẽ giúp hành khách có trải nghiệm bay đồng nhất hơn, không chỉ trên các hành trình giữa Việt Nam và Dubai mà còn đến những thành phố khác trong mạng đường bay Airbus A350 của hãng".

A350 là dòng máy bay mới nhất gia nhập đội bay toàn thân rộng của Emirates, có sức chứa 298 hành khách với ba khoang hành khách rộng rãi: Hạng Thương gia (Business), Hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) và Hạng Phổ thông (Economy). Không gian nội thất sang trọng, thoáng đãng được thiết kế tỉ mỉ nhằm tối ưu diện tích và sự thoải mái, cùng những công nghệ và tiện ích giải trí mới được cải tiến nâng tầm trải nghiệm cho hành khách trong suốt chuyến bay.

Khoang hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) của Emirates mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội, tương đương khoang Hạng Thương gia của nhiều hãng hàng không khác. Không gian rộng rãi với ghế bọc da có thể ngả sâu, khoảng cách giữa các hàng ghế rộng, tựa đầu điều chỉnh linh hoạt và chỗ để chân thoải mái hơn. Hành khách cũng có thể sử dụng các cổng sạc ngay tại ghế, bàn cocktail nhỏ bên cạnh ốp gỗ, màn hình TV 13,3 inch, gối và chăn cỡ lớn, bộ tiện ích cá nhân (amenity kit) miễn phí trên một số chuyến bay, cùng dòng rượu vang sủi độc quyền toàn cầu Chandon Vintage Brut 2017.

Hạng Thương gia (Business Class) được bố trí theo sơ đồ 1-2-1, đảm bảo mỗi hành khách có lối đi riêng trực tiếp vào ghế ngồi với không gian riêng tư, rộng rãi cho cả nhu cầu làm việc hoặc thư giãn. Ghế bọc da màu kem có thể ngả phẳng hoàn toàn thành giường đi kèm minibar cá nhân và chỗ sạc không dây. Phía cuối khoang là khu vực phục vụ đồ ăn nhẹ, nơi hành khách thoải mái ăn uống trong suốt chuyến bay.

Hạng Phổ thông (Economy Class) nổi bật với bảng màu tươi sáng hoàn toàn mới với tông xanh da trời, đồng và kem, kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ sáng màu. Mỗi ghế ngồi được trang bị hệ thống giải trí trên không ice phiên bản nâng cấp với màn hình cảm ứng 4K kích thước 13,3 inch, với khoảng cách ghế rộng rãi cùng tựa đầu bọc da mang lại sự nâng đỡ, thoải mái và không gian để chân tối ưu.

Với việc ra mắt hạng Phổ thông Đặc biệt tại Hà Nội và mở rộng khai thác dòng máy bay A350 tại TP. Hồ Chí Minh, Emirates đang tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dành cho hành khách tại hai cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam.