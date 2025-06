Thông tin mới nhất vụ tài xế xe Jeep tông chết 2 mẹ con ở TP HCM

Ngày 27-6, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1994, quê Bình Dương) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Các quyết định và lệnh của Công an TP HCM đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Nguyễn Bảo Hoàng tại cơ quan công an

Chiếc xe gây tai nạn

Theo điều tra ban đầu, lúc 18 giờ 30 ngày 15-6, tại khu vực trước địa chỉ số 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Bảo Hoàng lái xe Jeep trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ Bến xe Miền Tây đến vòng xoay An Lạc, khi đến địa điểm trên đã đụng vào dải phân cách, va chạm vào mô tô do bà N.T.T. (SN 1975) chở theo bà B.T.C. (SN 1957, mẹ bà T.) điều khiển. Sau đó xe Jeep tiếp tục va chạm vào mô tô do anh T.K.C. (SN 1995) điều khiển. Vụ tai nạn này khiến bà B.T.C. và bà N.T.T. tử vong tại chỗ. anh T.K.C. bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Bảo Hoàng đã rời khỏi hiện trường; anh C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Được gia đình và Cơ quan Công an vận động, ngày 16-6, Nguyễn Bảo Hoàng đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đầu thú.

Ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho biết ông là chủ chiếc xe Jeep gây tai nạn. Tuy nhiên, ông T. khẳng định ông đã có hợp đồng ủy quyền cho người khác sử dụng với giá gần 3 tỉ đồng.

Về thông tin ông T. là chủ quán bar ở quận 1, ông T. cũng khẳng định rằng đã sang nhượng cho người khác.

Hiện trường vụ tai nạn. CLIP: ANH VŨ