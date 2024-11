Thông tin mới về 2 xe taxi điện, 2 xe máy tông liên hoàn ở Bình Dương

Ngày 17-11, đại diện Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 16-11, trên đường ĐT 743B, khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe taxi điện loại 5 chỗ do anh Sú A Nhì (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển đi từ hướng ngã tư Nguyễn Du về hướng ngã sáu An Phú.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khi xe đi đến địa chỉ nêu trên thì xảy ra tai nạn giao thông với xe máy do anh P.T.D (SN 1994, quê An Giang) điều khiển chở theo con, rồi tông tiếp vào xe máy của người phụ nữ đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau tai nạn, xe ô tô của anh Nhì tiếp tục tiến về phía trước lao lên vỉa hè rồi va chạm vào chiếc xe điện cùng hãng đang đỗ trên vỉa hè bên phải cùng chiều phía trước.

Rất may vụ tai nạn không có ai bị chấn thương nghiêm trọng, các phương tiện bị hư hỏng

Công an TP Thuận An nhận định nguyên nhân ban đầu do anh Sú A Nhì điều khiển xe taxi điện không làm chủ tốc độ. Qua kiểm tra, anh Sú A Nhì không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma tuý.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 16-11, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường ĐT 743B. Theo người dân, vào thời điểm trên, xe taxi điện đã tông liên tiếp vào 2 xe máy trước khi lao lên vỉa hè, tông vào chiếc xe cùng hãng.

Tại hiện trường, một cây xanh và một biển báo giao thông bị tông đổ. Cả hai chiếc xe đều bẹp dúm, 1 chiếc nằm trên vỉa hè, chiếc còn lại nằm dưới lòng đường, các túi khí đã bung ra.



Trong khi đó, 2 xe máy cũng bị hư hỏng, một xe máy nằm trên vỉa hè, xe còn lại nằm dưới lề đường.

Cũng trong đêm 16-11, tổ Tuần tra kiểm soát, Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra 434 phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 38 trường hợp trên các tuyến đường trọng điểm như: ĐT743C, ĐT743B, ĐT743A qua các phường Bình Hoà, phường An Phú, phường Bình Chuẩn...