Thông tin mới vụ một phường tại TPHCM không được bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sáp nhập

Liên quan đến thông tin UBND phường Bình Phú chưa được UBND phường Phú Định bàn giao hồ sơ, tài liệu, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, đã có phản hồi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng, địa phương đã được UBND phường Phú Định bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan. Theo vị này, tại thời điểm Thanh tra TPHCM làm việc tại phường Bình Phú, từ sự đôn đốc, nhắc nhở của lực lượng thanh tra nên UBND phường Phú Định đã tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu cho phường Bình Phú ngay sau đó.

Phường Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường 11 của quận 6 (cũ) và một phần phường 16 của quận 8 (cũ)

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin việc Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc quản lý, sử dụng nhà, đất công đối với UBND các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm.

Đây là các phường mới được thành lập trên địa bàn quận 6 cũ. Riêng phường Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10, phường 11 của quận 6 (cũ) và một phần phường 16 của quận 8 (cũ).

Theo nội dung kết luận thanh tra, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, UBND quận 6 cùng UBND các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm đã tiến hành bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ quận 6 về các phường mới.

Tuy nhiên, UBND phường Bình Phú dù đã có nhiều văn bản đề nghị UBND phường Phú Định hỗ trợ, phối hợp cung cấp, bàn giao các hồ sơ, tài liệu thuộc các lĩnh vực quản lý đối với địa bàn các Khu phố 20, 21, 22, 23, 24 của phường 16, quận 8 (cũ), nay là khu phố số 25, 26, 27, 28, 29 phường Bình Phú. Đến nay, UBND phường Phú Định chưa tổ chức bàn giao cho đơn vị.

"Tại thời điểm thanh tra, UBND phường Bình Phú chưa tiếp nhận, bàn giao công việc, hồ sơ... theo đơn vị hành chính mới (dù đã có nhiều văn bản gửi UBND phường Phú Định) là chưa thực hiện đúng Chỉ thị 07/CTUBND ngày 14-6-2025 của UBND TPHCM về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính" - Thanh tra TPHCM nêu trong kết luận thanh tra.