Thông xe cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô, phục vụ người dân đi lại dịp Tết

Sáng 16/2, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương dự lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô (tỉnh Phú Thọ).

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Hiện tại, ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể đi qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô. Thời gian hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày. Riêng trong những ngày Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24h để phục vụ người dân đi lại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng quà đơn vị vận hành cầu phao.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng.

Ông khẳng định, cầu phao Đoan Hùng là công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân - dân bền chặt.

Đại tướng cũng bày tỏ sự xúc động và tự hào về tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu.

" Nhiều đồng chí đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm làm việc vất vả; có người đang chuẩn bị đón xuân bên cha mẹ, vợ con. Thế nhưng khi có lệnh, tất cả các đồng chí đều lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không một chút do dự.

Tinh thần ấy không chỉ là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì Nhân dân phục vụ, tinh thần giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim ", Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, đó chính là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của Công an Nhân dân, luôn sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn; thường xuyên kiểm tra hệ thống neo giữ, kết cấu cầu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cầu phao vận hành an toàn, thông suốt. Cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông qua cầu, tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn, nhất là trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết.

Với công tác bảo đảm lâu dài, Đại tướng yêu cầu Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 và địa phương duy trì tốt công tác bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ; chủ động phương án ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan, lũ, nước lớn; bảo đảm cầu phao hoạt động ổn định trong suốt thời gian phục vụ người dân.

Các phương tiện qua cầu phao Đoan Hùng sáng 16/2.