Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông xe cầu vượt N3 tại nút giao An Phú: Xe cộ đi lại thế nào?

Theo Ngọc Quý | 30-04-2026 - 18:09 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 nút giao An Phú thông xe, cho phép ô tô rẽ trái trực tiếp, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Từ 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 thuộc nút giao An Phú (TPHCM) chính thức đưa vào khai thác, cho phép ô tô rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông.

Cầu vượt N3 (nối từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái sang Đồng Văn Cống), nút giao An Phú sẽ chính thức thông xe vào 11 giờ trưa ngày 1-5

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, những khâu hoàn thiện cuối cùng đang được đẩy nhanh để kịp thông xe đúng kế hoạch. Tại công trường, công nhân tất bật thi công sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, hệ thống chiếu sáng… nhằm bảo đảm an toàn khai thác ngay khi đưa vào sử dụng.

Cầu vượt N3 được thiết kế phục vụ dòng xe rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ đi đường Đồng Văn Cống. Khi vận hành, các phương tiện, đặc biệt là xe container, có thể di chuyển liên tục theo hướng này mà không phải dừng chờ đèn tín hiệu như trước. Nhờ đó, dòng xe được tách riêng, giảm xung đột giao thông tại một trong những điểm nóng ùn tắc của TPHCM.

Tại công trường công tác thi công sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, hệ thống chiếu sáng… đang được triển khai

Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng mức đầu tư khoảng 236 tỉ đồng. Tuyến cầu kết nối với cầu Giồng Ông Tố mới, tạo trục lưu thông thuận lợi từ đại lộ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Sau khi cầu vượt N3 đi vào hoạt động, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống để đi cảng Cát Lái, thay vì phải dừng chờ và chen dòng tại nút giao như trước đây.

Đây là hạng mục lớn thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú. Trước đó, hầm chui HC1-01 đã thông xe từ giữa năm 2025, tiếp đến là cầu vượt N2 cuối năm 2025 và hầm chui HC1-02 đầu năm 2026. Việc liên tục đưa các hạng mục vào khai thác đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho trục ra vào cảng Cát Lái và tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Từ Khóa:
cầu vượt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên