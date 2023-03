THREE O’CLOCK chuỗi cà phê 24/7 phủ khắp mặt bằng đắc địa Sài Gòn

Nhắc đến những cửa hàng cà phê mở xuyên đêm, người ta thường nghĩ ngay đến THREE O’CLOCK – chuỗi cà phê, trà, bánh mở cửa 24/7 luôn "đắt khách" tại TP.HCM. Tên gọi và logo thương hiệu này cũng được lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc trong văn hóa thưởng trà của người Anh: "At half past three, everything stops for tea" (Tạm dịch: Vào lúc ba giờ rưỡi chiều, mọi thứ đều phải được dừng lại để thưởng thức trà).

Ra đời từ năm 2016, đến nay, THREE O’CLOCK đã mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn về thói quen đi cà phê, thưởng thức trà, bánh. Đặc biệt, chuỗi cửa hàng của thương hiệu này cũng trở thành địa điểm tới lui quen thuộc của đông đảo giới trẻ Sài thành bất kể thời điểm nào trong ngày. Vậy, điều gì đã khiến THREE O’CLOCK "được lòng" người trẻ đến vậy?

Không gian độc đáo, tọa lạc toàn những vị trí đắc địa

Vốn lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, việc THREE O’CLOCK sở hữu menu đồ uống ngon, đa dạng và đội ngũ nhân viên chu đáo, nhiệt tình là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, góp phần làm nên sự thành công của thương hiệu này còn nằm ở cách hoạt động, chọn vị trí và thiết kế không gian cửa hàng.

Theo đó, THREE O’CLOCK là chuỗi cà phê hiếm hoi phục vụ 24/7 tại TP.HCM. Việc mở cửa xuyên đêm không chỉ tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu mà còn đáp ứng được văn hóa "overnight" đặc trưng của những cư dân "thành phố không ngủ".

Đặc biệt, THREE O’CLOCK còn là chuỗi cửa hàng cà phê 24h có nhiều chi nhánh bậc nhất TP.HCM hiện nay. Hệ thống này có đến 12 cửa hàng phủ khắp các quận như Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình,… để khách hàng có thể thuận tiện ghé đến dù đang ở bất cứ đâu trong thành phố.

Các chi nhánh của THREE O’CLOCK hiện nay còn tọa lạc tại những mặt tiền đường sầm uất, đắc địa hàng đầu của TP.HCM. Đơn cử như các cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu (Quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3), Nguyễn Gia Trí (Bình Thạnh), Phan Văn Trị (Gò Vấp),… Những vị trí này vừa giúp thương hiệu tiếp cận được lượng lớn người qua lại, vừa giúp khách hàng ngồi tại quán có thể ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, khi mà cả con người lẫn thành phố đã bớt đi sự xô bồ, vội vã.

Bên cạnh đó, THREE O’CLOCK còn gây ấn tượng bằng phong cách thiết kế tối giản với tone màu đen, ghi xám kết hợp cùng đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại.

Thiết kế mang hơi thở Minimalism này cũng đã tạo nên những "góc check-in cực chất" được đông đảo bạn trẻ ưa thích. Đồng thời, không gian rộng rãi đi kèm nhiều cây xanh và các ô cửa kính lớn cũng giúp THREE O’CLOCK mang đến sự thoải mái, thư giãn tối đa cho khách hàng.

"Năng nổ" trong các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường

"Tận dụng sức ảnh hưởng của thương hiệu để truyền cảm hứng tích cực thông qua các sự kiện giải trí, giáo dục, hướng về môi trường và cộng đồng" là một trong những sứ mệnh mà THREE O’CLOCK đặt ra cho mình từ những ngày đầu thành lập. Hiện thực hóa điều đó, thương hiệu luôn tích cực tổ chức, hưởng ứng các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng.

Điển hình, trong năm 2020 và 2022, THREE O’CLOCK đã lần lược thực hiện chiến dịch gây quỹ tặng quà Trung thu cho trẻ em Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Hay trước đó, vào năm 2018, THREE O’CLOCK đã tổ chức cuộc thi ảnh "Tea Time Around Sai Gon" để mở ra những góc nhìn mới lạ của thành phố, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần khám phá đến giới trẻ. Hoặc "Radio On Monday" – chương trình confession giúp các bạn trẻ chia sẻ câu chuyện, bày tỏ những tâm tư mà bản thân trước đây chưa có cơ hội thổ lộ.

Chưa dừng lại ở đó, THREE O’CLOCK còn hưởng ứng tích cực xu hướng "less plastic" (giảm rác thải nhựa) bằng nhiều hoạt động thiết thực. Các cửa hàng của thương hiệu này chuyển dần sang sử dụng ly giấy, ống hút giấy, ống hút inox, chai thủy tinh,… đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng quai vải, bình cá nhân khi mua thức uống.

THREE O’CLOCK còn hưởng ứng tích cực xu hướng "less plastic".

Thông qua những hoạt động này, THREE O’CLOCK không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường mà còn góp phần thay đổi nhận thức, "xanh hóa" thói quen tiêu dùng của giới trẻ hiện nay.