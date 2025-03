Thu 33 tỷ đồng mỗi năm, cô giáo Ninh Bình tiết lộ bí quyết 7 năm “kiêm nhiệm” vừa dạy học vừa làm giàu

Cuối năm 2024, Trần Thùy Nhi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) xuất sắc trở thành một trong 36 cá nhân được trao tặng giải thưởng Lương Định Của. Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dành cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiền bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Cô giáo trẻ kiếm 33 tỷ/năm nhờ bán sản phẩm từ làng nghề truyền thống cho khách quốc tế. Ảnh: YT Người Đặc Biệt

Vừa dạy học vừa làm doanh nghiệp

Trần Thùy Nhi sinh năm 1989, lớn lên ở vùng đất nổi tiếng với nghề trồng cói và làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói. Từ nhỏ, cô đã quen thuộc với những sợi cói, những sản phẩm thủ công được tạo ra từ bàn tay khéo léo của người dân quê mình.

Tuy nhiên, từ nhỏ Nhi lại ước mơ trở thành một giáo viên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nhi thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sau khi tốt nghiệp, cô về quê dạy học tại Trường Tiểu học Hùng Tiến. Với lòng yêu nghề và sự tận tâm, Nhi được các em nhỏ vô cùng yêu mến.

Cô giáo Nhi được các em học sinh yêu quý. Ảnh: YT Người Đặc Biệt

Trong quá trình dạy học, cô nhận thấy nghề truyền thống của quê hương đang dần mai một. Vợ chồng Nhi vừa khát vọng làm giàu, vừa trăn trở về việc làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề truyền thống, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Thế là cô giáo quyết định "kiêm nhiệm" luôn cả hai việc: vẫn tiếp tục dạy học, đồng thời khởi nghiệp cùng chồng.

Năm 2015, Nhi quyết định khởi nghiệp với số vốn ít ỏi. Cô thuê một mặt bằng nhỏ để làm nơi sản xuất và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói. Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nhân lực và thị trường. Tuy nhiên, Nhi kiên trì tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và sở trường về nghệ thuật, thẩm mỹ học được từ thời đại học. Đồng thời, cô cũng chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ, như các cửa hàng, khách sạn và khu du lịch quanh vùng.

Năm 2018, Nhi quyết định mở rộng quy mô sản xuất bằng cách xây dựng một xưởng sản xuất lớn hơn. Cô đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu tự nhiên an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Ảnh: YT Người đặc biệt.

Khi quy mô sản xuất được mở rộng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Nhi cũng đa dạng hơn rất nhiều. Không chỉ có những chiếc làn, giỏ, mũ truyền thống, Nhi còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới như thảm trải sàn, đèn trang trí, đồ dùng nhà bếp, đồ chơi trẻ em... Tất cả đều được làm từ cói, bèo, lục bình và các nguyên liệu tự nhiên khác, an toàn với sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm "xanh" chinh phục thị trường khó tính

Trong khuôn viên xưởng sản xuất rộng 4000m2, Trần Thùy Nhi cầm chiếc kéo nhỏ màu đỏ, tỉa gọn những nếp đan thừa của chiếc lót đĩa bằng cói. Xung quanh là hơn 80 nhân công của Công ty TNHH Vina Handicrafts của cô và chồng.

Cô gái trẻ tài năng chia sẻ hành trình khởi nghiệp. Ảnh: YT Người đặc biệt

Nhi khiêm tốn cho biết, huyện Kim Sơn có 10 công ty sản xuất sản phẩm từ cói, doanh thu lên đến 1000 tỷ đồng. Công ty của cô còn rất nhỏ và có tuổi đời trẻ nhất, nên doanh thu còn chưa cao. Sản phẩm của Handicrafts 99% để xuất khẩu.

Nhi cho biết khi mới bắt đầu cô từng gặp không ít khó khăn khi thị trường xuất khẩu đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất. Nhưng với sự kiên trì và không ngừng học hỏi, tiếp thị tại các sự kiện có tính quốc tế ở trong nước, Nhi dần hoàn thiện mô hình sản xuất, mở rộng thị trường.

Trong quy trình tạo ra các sản phẩm, có một khâu rất quan trọng mà Nhi chia sẻ đó là công đoạn làm nguyên liệu. Cây cói sẽ được xử lý để đủ độ dai và bền nhưng không gây hại môi trường, sau đó những người thợ sẽ bện theo phương pháp thủ công thành các cỡ sợi khác nhau, cuối cùng là dùng máy móc hỗ trợ để may, đan thành hình dạng như ý.

Các sản phẩm được làm thủ công và áp dụng công nghệ. Ảnh: YT Người Đặc Biệt

Những sản phẩm thủ công do Nhi sản xuất được khách hàng quốc tế đặc biệt yêu thích. Đặc biệt, các sản phẩm làm từ nguyên liệu tự nhiên như cói không chỉ được sử dụng trong các gia đình mà còn rất phổ biến tại các trường mầm non nhờ tính an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, những mặt hàng trang trí nội thất như giỏ, thảm, khay cũng rất được ưa chuộng tại các khách sạn, resort ở nước ngoài.

Những sản phẩm thủ công do Nhi sản xuất được khách hàng quốc tế đặc biệt yêu thích. Ảnh: YT Người đặc biệt.

Với đà phát triển hiện tại, Nhi đặt mục tiêu trong những năm tới sẽ tiếp tục nâng quy mô sản xuất và mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người dân địa phương và đưa hàng thủ công Việt Nam ra thế giới một cách bền vững.

Nguồn: YT Người Đặc Biệt

Trương Lương, Tiểu Lam