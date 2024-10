Thử bật điều hòa 2 tháng không bao giờ tắt để xem hóa đơn tiền điện có tăng không? Kết quả khiến tôi choáng váng

Mới đây, một cư dân mạng Đài Loan (Trung Quốc) đã gây chú ý khi kể câu chuyện dùng thử điều hòa giữa mùa hè. Cô đã bật điều hòa để chạy marathon và không bao giờ tắt trong suốt 2 tháng. Kết quả hóa đơn tiền điện của cô nhận được đã gây bất ngờ và nhận về nhiều bàn tán xôn xao của netizen.



Cư dân mạng này đã đăng câu chuyện này qua Facebook. Cô kể sau khi thấy một số kênh thông tin nói rằng “Bật điều hòa liên tục sẽ tiết kiệm điện hơn là tắt điều hòa” nên đã bắt đầu bật điều hòa 24/24 vào tháng 7. Cô cho biết nhà cô có 2 chiếc điều hòa. Gần đây, gia đình đã nhận được hóa đơn tiền điện và phải thốt lên: “Tôi sẽ không bao giờ tắt điều hòa nữa!”

Trong bài đăng có ghi, khi ở nhà, nhiệt độ thường được điều chỉnh ở mức 24 - 25 độ C. Khi cô và mọi người ra ngoài, nhiệt độ được điều chỉnh thành 26 - 27 độ C. Đồng thời, cô còn bật cả hai máy hút ẩm ít nhất 2-6 giờ mỗi ngày. Cuối tháng, số tiền điện phải trả là 2.321 Đài tệ, tức khoảng 1.790.000 đồng, không chênh lệch so với mức tiền điện cô thường đóng với thói quen sử dụng trước đó.



Sau khi hỏi người bảo trì, người thợ cho biết việc để mở điều hòa 24/24 mà chỉ tăng nhiệt độ khi đi ra ngoài thường không làm cho máy điều hòa bị hỏng.

Hóa đơn tiền điện của gia đình cuối tháng không thay đổi nhiều

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra một cuộc tranh luận. Nhiều người bất ngờ trước hóa đơn tiền điện của cô gái, có người lại cho là hư cấu.

“Vì nhà tôi có con nhỏ nên 2 máy điều hòa đều mở 24/24. Tiền điện trong hai tháng mùa hè cao gấp khoảng 2 lần so với bình thường”, một netizen cho biết.

Người khác bình luận: “2 chiếc điều hòa của tôi bật quanh năm vì mùa đông tôi bật chế độ sưởi, tiền điện luôn là 3.000 Đài tệ”. Mặt khác, một số người đã đứng ra tranh luận rằng “Nhưng nhà tôi dùng điều hòa biến tần. Hóa đơn tiền điện lên tới hơn 5.000 Đài tệ nếu mở liên tục”.

Thay vì hoàn toàn đồng tình hay phản đối, một số người đã chỉ ra rằng: “Mỗi gia đình có môi trường sử dụng điều hòa không khí khác nhau và điều kiện trong từng khu vực cũng khác nhau. Nếu thời tiết tốt, bạn có thể tiết kiệm tiền với cách này. Nhưng nếu thời tiết xấu thì tiền điện có thể tăng gấp đôi.”

Việc lựa chọn máy điều hòa phù hợp với diện tích phòng và chênh lệch nhiệt độ với thực tế bên ngoài cũng quyết định lớn đến việc điều hòa có làm tốn điện hay không. Các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên vệ sinh máy điều hòa thường xuyên và tắt điều hòa khi không ở nhà trong thời gian dài.

Nguồn: ETToday