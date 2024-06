Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chìm trong biển nước sau trận mưa kỷ lục

Ngày 28/6, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi khu vực này ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong vòng 24 giờ, vượt qua lượng mưa trung bình của thành phố trong cả tháng 6.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết chỉ trong ngày 28/6, lượng mưa tại New Delhi đã lên tới 228mm, cao hơn đến 266% so với lượng mưa thông thường. Tháng 6 này cũng là thời điểm mưa nhiều nhất tại New Delhi trong hơn 15 năm qua.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ người dân sơ tán. Các ga tàu điện ngầm và các hầm chui đã tạm thời phải đóng cửa gây ắch tắc giao thông nghiêm trọng.

Nước mưa tràn vào sân bay chính của thủ đô New Delhi (Ảnh: AP)

Trước đó, mưa lớn đã làm sập mái che sân bay khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương, nhiều chuyến bay bị huỷ.

Ngoài ra, nhiều người dân cũng bị mắc kẹt sau khi một toà nhà đang trong quá trình thi công bị sập do mưa, công tác cứu hộ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ấn Độ đang phải trải qua hai hình thái thời tiết cực đoan, tác động nghiêm trọng tới đời sống của người dân trong thời gian qua. Trong khi nhiệt độ ở miền Bắc Ấn Độ tăng vọt lên gần 50oC, tạo thành một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận thì khu vực Đông Bắc Ấn Độ lại hứng chịu lũ lụt và lở đất, ảnh hưởng đến hàng nghìn người.