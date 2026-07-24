Thủ đoạn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để 'vẽ bệnh': Bác sĩ chỉ rõ hậu quả khó lường

Dư luận những ngày qua không khỏi bức xúc trước thông tin một phòng khám tư nhân tại Nghệ An bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tạo ra hình ảnh bệnh lý giả để buộc bệnh nhân phải chi trả các khoản điều trị với chi phí lớn.

Trao đổi về vụ việc, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp, nhận định dưới góc độ chuyên môn, những hành vi như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo giả mủ, bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung nhằm tạo hình ảnh viêm hay dùng dụng cụ kim loại chọc ngoáy tử cung không đơn thuần là hành vi gian dối trong khám chữa bệnh mà là một dạng "bạo hành y khoa".

Bác sĩ Hoàng cho biết việc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo có thể gây rách niêm mạc, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, dẫn đến viêm niệu đạo cấp, tiểu máu, đau buốt và bí tiểu.

Điều đáng lo ngại hơn là quá trình lành thương có thể hình thành các dải sẹo xơ làm hẹp vĩnh viễn niệu đạo. Người bệnh sau đó có thể phải nong niệu đạo nhiều lần, phẫu thuật tái tạo hoặc trong trường hợp nặng phải mở bàng quang ra da để dẫn lưu nước tiểu.

Cơ quan chức năng làm việc tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An.)

Ở nữ giới, việc bôi thuốc mỡ không đúng chỉ định lên cổ tử cung có thể phá vỡ hệ vi sinh tự nhiên, gây viêm cổ tử cung do hóa chất và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong khi đó, hành vi dùng dụng cụ kim loại chọc ngoáy tử cung có thể phá hủy lớp đáy nội mạc tử cung, gây dính buồng tử cung (Hội chứng Asherman), dẫn tới vô kinh, đau vùng chậu mạn tính, vô sinh, sảy thai liên tiếp và nhiều biến chứng sản khoa khác.

Nguy cơ nhiễm trùng và vô sinh

Bác sĩ Hoàng cho biết, các cơ sở "vẽ bệnh" thường không bảo đảm quy trình vô khuẩn trong thực hiện thủ thuật.

Khi niêm mạc bị tổn thương và dụng cụ không được tiệt khuẩn đúng quy định, vi khuẩn, nấm hoặc virus có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể.

Ở nữ giới, nguy cơ là viêm vùng chậu cấp, nhiễm trùng đường sinh dục, về lâu dài dẫn tới xơ hóa vòi trứng, thai ngoài tử cung hoặc vô sinh. Với nam giới, vi khuẩn có thể gây viêm niệu đạo mạn tính, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, thậm chí nhiễm trùng huyết nếu xâm nhập vào máu.

Không chỉ tổn thương cơ thể mà còn hủy hoại tinh thần

Theo bác sĩ Hoàng, hậu quả của những chiêu trò "vẽ bệnh" không dừng lại ở những tổn thương thực thể.

Việc bị thông báo mắc những bệnh nghiêm trọng như ung thư, vô sinh hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục trong khi đang nằm trên bàn thủ thuật khiến nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Đây có thể trở thành một sang chấn tâm lý nặng nề.

Nhiều nạn nhân sau đó có thể phát triển rối loạn lo âu bệnh tật, luôn tin rằng bản thân mắc bệnh dù đã được nhiều cơ sở y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Một số trường hợp có thể xuất hiện các biểu hiện của rối loạn căng thẳng sau sang chấn như ác mộng, mất ngủ kéo dài, trầm cảm, thu mình khỏi xã hội, thậm chí có ý nghĩ tự sát.

Một hệ lụy khác được bác sĩ Hoàng đặc biệt nhấn mạnh là sự đổ vỡ niềm tin của người bệnh đối với ngành y.

Theo bác sĩ Hoàng, sau khi nhận ra mình bị lừa, nhiều người hình thành tâm lý hoài nghi với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Họ từ chối thực hiện xét nghiệm, không tuân thủ điều trị hoặc mặc định mọi chỉ định y tế đều nhằm mục đích thu thêm tiền.

Nguy hiểm hơn, nhiều người có xu hướng né tránh bệnh viện ngay cả khi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Điều này có thể khiến họ bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị các bệnh cấp cứu hoặc ung thư, làm giảm cơ hội cứu sống.

Người dân cần nhận diện các "cờ đỏ"

Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các quảng cáo khám bệnh giá quá rẻ trên mạng xã hội vì đây có thể chỉ là chiêu thức thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, nếu phòng khám nhanh chóng kết luận mắc bệnh nặng chỉ dựa trên hình ảnh soi tại chỗ, bác bỏ kết quả của các bệnh viện uy tín hoặc yêu cầu thực hiện thủ thuật ngay lập tức khi chưa có đầy đủ xét nghiệm và hồ sơ chuyên môn thì người bệnh cần đặc biệt thận trọng.

Người dân cũng không nên ký bất kỳ giấy tờ vay nợ hay đồng ý thanh toán các gói dịch vụ khi đang trong trạng thái hoảng loạn trên bàn khám. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc ép buộc, cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ, hóa đơn, phiếu khám và nhanh chóng phản ánh tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.