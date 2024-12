Thủ đoạn lừa đảo đặc biệt của Hồ Quốc Thân - Giám đốc công ty Triệu nụ cười

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (32 tuổi, ở Nghệ An) là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, Lực lượng an ninh - Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tổ chức mang tên Công ty cổ phần Triệu nụ cười có dấu hiệu lừa đảo.

Đài Hà Nội dẫn theo tài liệu điều tra cho hay, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng. Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.

Thông tin trên PLO cho hay, bản thân Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp nhưng người này đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty Triệu nụ cười ở những nơi sang trọng, sử dụng ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Theo đó, điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Tiết lộ về thủ đoạn của Hồ Quốc Thân, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết: “Theo lời quảng cáo của các đối tượng, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"…”.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật - Ảnh: CAND

Trong các buổi livestream trên Facebook, Youtube hay họp Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, Hồ Quốc Thân thường sử dụng lời giảng của Phật pháp, giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Không chỉ vậy, để tạo niềm tin cho cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân . Đối tượng đã mở chuỗi hàng chục cửa hàng dân sinh có tên Triệu Nụ Cười ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân cũng chỉ đạo phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong một năm từ khi nhận thẻ, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng một tuần, chỉ được mua hàng vào thứ bảy, chủ nhật.

Thân không giới hạn về địa lý sử dụng thẻ và thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua. Đến nay, công ty đã phát hành được hơn 2.000 thẻ an sinh.

Triệt phá đường dây lừa đảo

Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, ngày 24/12, đối tượng sẽ tổ chức một buổi “giao lưu, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Quốc Thân”, dự kiến có hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp sẽ tham gia nên đã lên kế hoạch triệt phá.

Đúng vào ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân. Quá trình khám xét, đã thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Báo Dân Việt cho hay, Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân.

Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Khi các cá nhân và doanh nghiệp đồng ý tham gia, đối tượng yêu cầu họ phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười.

Buổi "giao lưu gặp mặt Chủ tịch Hồ Quốc Thân" sáng 24/12 - Ảnh: ANTĐ

Theo các đối tượng quảng cáo, khi tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, Hồ Quốc Thiên đã đưa ra các thông tin về “đồng QFS” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh…, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty CP Triệu nụ cười xác định, chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào, Hồ Quốc Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…