Thu giữ hơn 58 kg ma túy được cất giấu tinh vi, gửi từ Hà Lan về Nội Bài

Theo đó, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và thống nhất kế hoạch đấu tranh.

Ngày 12/1/2023, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Đội 5 - Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); PC04 - Công an TP Hà Nội; PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gam Ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Cục Hải quan Hà Nội cho biết đã bàn giao người, tang vật vi phạm cho PC04 - Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, chiến công đầu năm 2023 được thực hiện thành công là do, Ban chuyên án được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và sự chỉ đạo quyết tâm của Giám đốc Công an TP Hà Nội và Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội từ khi xác lập chuyên án cho đến khi phá án.

Đặc biệt, quá trình đấu tranh phá án có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng Hải quan; Công an tỉnh Bắc Ninh. Trong số đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ công là PC04 - Công an TP Hà Nội và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) đã trao đổi, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, giúp cho lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo để chuyên án đi đúng hướng.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh thành công chuyên án là nhờ có sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh của các lực lượng phá án; triệt để tuân theo Kế hoạch đấu tranh chuyên án đã đề ra trong mọi giai đoạn, kịp thời báo cáo xin ý kiến trong các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, Ban chuyên án lựa chọn thời điểm phá án thích hợp sát với tình hình thực tế, các lực lượng tham gia phá án thực hiện đúng kế hoạch đấu tranh chuyên án đề ra, đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn cho lực lượng phá án và nhân dân.