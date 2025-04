Thu hồi hơn 15.000 mét vuông đất dự án khu thưởng lãm của Công ty cà phê Trung Nguyên

Ngày 10-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định thu hồi đất đã giao cho Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên thuê để thực hiện dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Khu đất có diện 15.529m 2 , nằm cạnh Quốc lộ 20 được đầu tư một số hạng mục nhưng bỏ hoang nhiều năm nay, không đưa vào sử dụng.

Tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi do vi phạm khoản 8 và khoản 9, Điều 81, Luật Đất đai 2024 (do không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư).

Được biết, dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên thực hiện từ tháng 10-2017, do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm người đại diện, có thời hạn hoạt động trong 50 năm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ có các khu vực trưng bày, nhà chòi, nhà ở cho nhân viên… được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 - 2019.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án chỉ đầu tư một số hạng mục nhỏ, sau đó để hoang, cỏ mọc um tùm.