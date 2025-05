Thu hồi thêm gần 130.00m2 đất của Công ty cao su Đồng Nai

Mới đây, theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng ký thể hiện, UBND tỉnh sẽ thu hồi gần 130.000m3 đất của Công ty cao su Đồng Nai các xã Bàu Cạn, Tân Hiệp của huyện Long Thành. Lý do thu hồi đất là theo Điều 181, Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và môi trường công bố quyết định trên đến đơn vị có đất bị thu hồi, các tổ chức, cá nhân có liên quan; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện việc cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao đất cho UBND huyện Long Thành quản lý, lập phương án sử dụng đất.

Tỉnh Đồng Nai Giao UBND các xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có trách nhiệm giao quyết định này cho Công ty cao su Đồng Nai; trường hợp công tu không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND xã và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định thu hồi đất của Công ty cao su Đồng Nai để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Đồng Nai cũng ra quyết định thu hồi hơn 5.000ha đất của Công ty cao su Đồng Nai tại xã Bình An (huyện Long Thành), xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ). Lý do thu hồi đất theo Điều 181, Luật Đất đai năm 2024 (Điều 181 quy định về đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và môi trường công khai quyết định thu hồi đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. UBND các xã: Bình An, Xuân Quế, Sông Nhạn có trách nhiệm giao quyết định này cho Công ty cao su Đồng Nai; trường hợp công ty không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư các xã.