Thu hơn 3 tỷ đồng từ 21.000 đơn hàng đặc sản qua livestream

Cụ thể, phiên LIVE 'Hương Vị An Giang' tại Nông trại Phan Nam (xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), đã bùng nổ trên nền tảng TikTok Shop từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 30/06/2024.



Kiên định với mục tiêu xúc tiến phát triển tiêu thụ nông sản địa phương, phiên LIVE mang đến hơn 30 sản phẩm đến từ các doanh nghiệp, nhà bán hàng và cơ sở sản xuất thuộc tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó, các sản phẩm nổi bật gồm có Trà kim ngân hoa, Mật hoa thốt nốt, Đường thốt nốt, Mắm cá linh chưng, Cá linh kho mía, Thốt nốt lon, Bắp non đóng hộp, Tương hột thốt nốt, Tương xay, Siro atiso đỏ (hoa bụp giấm), Nấm đông trùng hạ thảo, Nấm linh chi, Rượu vang thốt nốt, Bánh hạnh nhân Tiến Anh, Trà mãng cầu Thanh Nam, Trà sâm đinh lăng, Rượu sâm đinh lăng, Chả cá thát lát, Mật ong hoa tràm nguyên chất rừng tràm Trà Sư, Mắm chao cá mè vinh,...

Trong vòng 4 giờ, nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng địa phương, phiên LIVE đã ghi dấu nhiều khoảnh khắc thú vị và bùng nổ, nổi bật nhất là nhà APG Eco đã bán ra hết 22,8 tấn gạo. Tổng phiên LIVE tiếp cận 31,6 triệu người, trong đó có 1,6 triệu lượt xem, và bán ra trên 17,8 nghìn đơn hàng, nổi bật nhất là nhà APG Eco đã bán ra hết 22,8 tấn gạo. Gạo ruộng tôm (APG Eco), Mật Hoa Thốt Nốt (Chân Phương), Đường Thốt Nốt (Tường Vy) là các sản phẩm được yêu thích nhất.

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang cùng nền tảng TikTok tổ chức tại An Giang từ ngày 28 đến 30/6.

Chương trình có sự tham gia của hơn 10 nhà sáng tạo nội dung, bán sản phẩm (đặc sản đường thốt nốt, mắm cá linh, gạo, khô cá lóc, muối tôm…) của hơn 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại địa phương. Đại diện nhãn hàng gạo ruộng tôm APG Eco cho biết đã bán được khoảng 50 tấn gạo, doanh thu khoảng 30.000 USD.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, cho biết chương trình xúc tiến thương mại trên nền tảng số ưu tiên các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm có câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Cả nước hiện có hơn 120.000 sản phẩm OCOP, tới đây sẽ tiếp tục được lựa chọn để bán hàng qua nền tảng số này.