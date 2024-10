Thu ngân sách nhà nước có thể đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao là 1.700,99 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở 9 tháng thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.448,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2023, Bộ Tài chính đánh giá thực hiện cả năm thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.873,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so dự toán Quốc hội giao, tăng 6,8% so với thực hiện năm 2023.

Trong số đó thu ngân sách trung ương ước tăng khoảng 100-110 nghìn tỷ đồng so dự toán; thu ngân sách địa phương tổng thể ước tăng khoảng 60-70 nghìn tỷ đồng so dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính ước cả năm chi ngân sách nhà nước đạt 2.281,7 nghìn tỷ đồng, tăng 162,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so dự toán, chủ yếu từ nguồn ước vượt dự toán thu.

Căn cứ khả năng thu và đánh giá chi ngân sách nhà nước cả năm nêu trên, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước ước thực hiện khoảng 389,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,4%GDP ước thực hiện, giảm khoảng 10 nghìn tỷ đồng so dự toán; trong đó, dự kiến bội chi ngân sách trung ương ước bằng dự toán, bội chi ngân sách địa phương giảm khoảng 10 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi đầu tư nguồn vốn vay của các địa phương.

Bộ Tài chính cũng dự kiến đến cuối năm 2024, nợ công khoảng 36-37% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP, nợ nước ngoài quốc gia khoảng 32-33% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 21-22% tổng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo trong phạm vi Quốc hội quyết định.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tăng do các chính sách hỗ trợ về thuế, phí đã đi vào cuộc sống, doanh nghiệp phục hồi đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ước tính, dự kiến quy mô các gói chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2024 là khoảng 189,6 nghìn tỷ đồng; trong đó: giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 94,9 nghìn tỷ đồng; gia hạn thuế và tiền thuê đất khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng. Kết quả thực hiện đến hết tháng 9 đã giảm, gia hạn khoảng 116,4 nghìn tỷ đồng.