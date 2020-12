Thu nhập 15 triệu đồng/ tháng, sở hữu nhà có còn là “mơ”?

Nỗi trăn trở của nhiều gia đình trẻ: An cư ngày càng khó



Theo ghi nhận gia đình trẻ có thu nhập 20-25 triệu đồng/tháng trong độ tuổi 25 – 30 tuổi, việc sở hữu nhà là giấc mơ thường trực của họ. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, việc tiết kiệm tài chính không kịp với tốc độ tăng giá của nhà đất, "cánh cửa" sở hữu tổ ấm an cư của gia đình trẻ ngày càng thu hẹp.

Phân khúc nhà ở lý tưởng nhất đối với thế hệ trẻ vẫn là dòng BĐS tầm trung, diện tích vừa phải, mức giá dao động từ 1 - 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với hạn chế về tích luỹ, nếu không được sự hậu thuẫn từ cha mẹ, để sở hữu được BĐS, thế hệ trẻ rất cần những giải pháp tài chính thiết thực từ phía chủ đầu tư (CĐT) hoặc những chính sách hỗ trợ vay từ phía ngân hàng.

Lập gia đình được hơn 1 năm, bài toán tài chính an cư khiến cho vợ chồng chị Vi (27 tuổi - nhân viên văn phòng– ngụ ở quận Thủ Đức) với tổng thu nhập 2 vợ chồng 23 triệu/tháng luôn trăn trở không yên. Chị đã tìm hiểu nhiều dự án khu vực Thủ Đức, Quận 12, Dĩ An, Thuận An để mua trả góp nhưng chưa được. Với tích góp ít ỏi, phải nhờ đến ngân hàng, dù nhiều CĐT có ưu đãi lãi suất nhưng chỉ trong ngắn hạn 1-2 năm rồi sau đó thả nổi theo thị trường khiến chị luôn đau đáu với nỗi lo khoản vay và chần chừ mãi nên vẫn cảnh nhà thuê chật chội.

Đây chỉ là một điển hình trong rất nhiều gia đình trẻ hiện nay, nhất là những người trẻ ở quê lên thành phố lập nghiệp.

Dự án Icon Plaza toạ lạc tại trung tâm thành phố Thuận An được đầu tư bởi Danh Việt Group và phân phối bởi các đơn vị: DKRV Việt Nam, DKRV Sài Gòn, DKRV Bình Dương, SG Holdings, Ecoe Land, Pita Land và Alpha Land.

Icon Plaza - đáp án an cư dành cho thế hệ trẻ

Nhận thấy nhu cầu cao về sở hữu căn hộ riêng của các cặp vợ chồng trẻ và những người trẻ độc thân, căn hộ Icon Plaza ra đời chắp cánh ước mơ an cư của người trẻ.

Icon Plaza toạ lạc mặt tiền đường DT 743 phường An Phú, trung tâm Tp Thuận An, Bình Dương. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối nội thành và liên tỉnh của Bình Dương và khu vực phía Nam: kết nối với TP.HCM trong vòng 45 phút và kết nối đến các khu vực kinh tế, tiện ích trọng điểm chỉ trong vòng 10 phút.

Thấu hiểu nỗi trăn trở của thế hệ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh Covid 19 ảnh hưởng đến kinh tế như hiện nay, Danh Việt Group (DVG) đã đưa ra giải pháp thanh toán 1%/tháng đến khi nhận nhà, giúp khách hàng bớt gánh lo về tài chính, dễ dàng sở hữu chốn an cư mà không cần phải vay ngân hàng ít nhất trong hơn 2 năm đầu. Chỉ bắt đầu vay ngân hàng (nếu cần) để thanh toán phần còn lại (46%) kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ, khi đó khách hàng có thể cho thuê nhà hoặc sử dụng tiền thuê nhà trước đó để trả lãi vay.

Với phương thức thanh toán 1%/tháng tương đương với trên dưới 15 triệu/tháng, người trẻ độc thân đã sở hữu được căn hộ khẳng định đẳng cấp bản thân hoặc gia đình trẻ có thể an cư lạc nghiệp với tổ ấm riêng tư.

Anh Hải (nhân viên Logistics tại KCN Sóng Thần, 29 tuổi, người Thuận An) chia sẻ: Việc sắp có con đã tạo áp lực ra riêng cho vợ chồng để con được lớn lên trong không gian tốt nhất. Được gia đình hậu thuẫn khoản cọc ban đầu, nhưng với thu nhập chỉ 20 triệu/tháng, rất khó tìm được căn hộ phù hợp mà không phải vay ngân hàng. Biết đến Icon Plaza được trả góp mỗi tháng 1% đến khi nhận nhà, vợ chồng rất vui, cuối cùng giấc mơ an cư cũng gần hơn. Tôi đã đăng ký căn 1 phòng ngủ + sau này thu nhập ổn hơn sẽ chuyển qua căn hộ lớn hơn.

Icon Plaza sở hữu hệ thống tiện ích thiết thực cho cuộc sống vẹn tròn: hồ bơi dài 54m, BBQ, gym, yoga, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em...

Ngoài lợi thế về phương thức thanh toán, Icon Plaza tạo khác biệt trong thiết kế bền vững bằng việc tối ưu từng thiết kế để tối đa không gian trải nghiệm. Ngay từ những căn hộ nhỏ nhất với 27,59m2 đã được thiết kế đảm bảo công năng sử dụng, sự thoải mái và tính thẩm mỹ cần thiết.

Tập trung vào nhu cầu sinh hoạt thiết thực nhất của cư dân, DVG dành nhiều diện tích cho tiện ích: thương mại, nhà trẻ, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, BBQ, gym, yoga, vườn thư giãn, khu vui chơi trẻ em… đặc biệt hồ bơi dài 54m, như một khu nghỉ dưỡng trên cao mang đến không gian tận hưởng cuộc sống, tái tạo năng lượng cho cư dân.

Bình Dương có cơ sở giao thông hoàn thiện, việc nâng cấp và mở rộng nhiều tuyến đường như DT 743, Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A giúp việc đi lại làm việc giữa TP.HCM và Bình Dương ngày càng thuận lợi. Vì vậy không chỉ tại Bình Dương, nhiều cặp vợ chồng trẻ đang làm việc tại Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận 1 hay Gò Vấp,… vẫn có thể chọn Icon Plaza để an cư.

