Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng/tháng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý 3/2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,7 triệu người, tăng hơn 114.000 người so với quý trước và tăng gần 239.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng khoảng 210.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm trong quý 3 ước tính là 51,6 triệu người, tăng gần 115.000 người so với quý trước và tăng gần 245.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 212.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong quý 3 là 1,87%, cùng giảm 0,19 điểm phần trăm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,28%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,46%.

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2024 đạt 7,6 triệu đồng/tháng

Thống kê của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động quý 3 vừa qua là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 176.000 đồng so với quý trước và tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong thời gian này là 2,24%; Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,26%, trong đó khu vực thành thị là 2,55%; khu vực nông thôn là 2,07%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay, trong quý 3 vừa qua, tình hình đời sống dân cư vẫn được duy trì ổn định, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập các tháng của quý 3 tăng lên là 33,1%.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. Theo báo cáo từ địa phương, trong 9 tháng năm nay, lãnh đạo trung ương và địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhiều đối tượng bảo trợ xã hội là 19.600 tỷ đồng; Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 26,6 triệu thẻ BHYT, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 25/9 vừa qua, Chính phủ đã có các quyết định cấp 432,6 tấn gạo hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3. Trong 9 tháng năm nay, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ cho người dân gần 21,8 nghìn tấn gạo. Trong đó, hỗ trợ 10.400 tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho 693.000 nhân khẩu; hỗ trợ hơn gần 6.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho gần 397.000 nhân khẩu và gần 433.000 tấn gạo cho gần 29.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng do thiên tai.