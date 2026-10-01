Thu nhập của 1977 Vlog

1977 Vlog gồm ba thành viên Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Văn Tân, từng thu hút sự chú ý trên YouTube và mạng xã hội ngay từ những video đầu tiên. Nhóm được thành lập vào tháng 8/2019, với nội dung lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam và được thể hiện bằng phong cách hình ảnh đen trắng.

Video mở màn mang tên “Spoil Phim Mới Cậu Vàng Cực Mạnh” nhanh chóng được chia sẻ và nhắc đến trên nhiều diễn đàn. Sau đó, nhóm tiếp tục xây dựng các video dựa trên những nhân vật và tác phẩm quen thuộc như Chí Phèo, Lão Hạc, Tắt đèn hay Vợ chồng A Phủ, sau đó đặt các nhân vật vào những tình huống hiện đại.

Các video của 1977 Vlog thường có thời lượng ngắn, sử dụng hình ảnh đen trắng, ngôn ngữ hiện đại và lồng ghép những vấn đề, câu chuyện đang được quan tâm trên mạng xã hội. Trong giai đoạn đầu, Trung Anh và Việt Anh từng chia sẻ mỗi tháng nhóm thường chỉ thực hiện một video. Thay vì đăng tải với tần suất dày, nhóm tập trung vào kịch bản, diễn xuất, hình ảnh và âm thanh.

Với cách xây dựng nội dung riêng, kết hợp những tác phẩm văn học quen thuộc với cách thể hiện hài hước và các vấn đề đương thời, những video đầu tiên của 1977 Vlog nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. 1977 Vlog giành nút Bạc YouTube sau 2 video và chạm mốc 1 triệu người đăng ký sau 4 video. Đến cuối tháng 11/2019, khoảng 3 tháng sau khi thành lập, kênh có 1,38 triệu người đăng ký, trong khi fanpage đạt 627.000 lượt theo dõi.

Sau nhiều năm hoạt động, kênh chính hiện có khoảng 2,4 triệu người đăng ký, hơn 169,2 triệu lượt xem và 31 video, theo dữ liệu ghi nhận tại thời điểm 1/10/2026. Trong thời gian gần đây, kênh không đăng tải video mới thường xuyên, với video gần nhất được đăng tải từ tháng 10/2025.

Dù không thường xuyên có video mới, kênh vẫn ghi nhận lượt xem từ các nội dung đã đăng tải. Theo Social Blade, mức thu nhập ước tính hiện tại của kênh chính vào khoảng 101–1.600 USD/tháng, tương đương khoảng 2,6–41,6 triệu đồng/tháng.

Kênh YouTube của 1977 Vlog (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở quy mô ngày, mức thu nhập ước tính thay đổi theo lượng lượt xem mà kênh ghi nhận. Ngày 30/9/2026, 1977 Vlog có thêm 8.065 lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính 2–32 USD, tương đương khoảng 52.000–832.000 đồng. Trước đó, ngày 29/9, kênh ghi nhận 13.757 lượt xem và mức thu nhập Social Blade ước tính khoảng 3–55 USD, tương đương khoảng 78.000 đồng–1,43 triệu đồng.

Các con số trên là mức ước tính của Social Blade dựa trên dữ liệu hoạt động công khai của kênh, không phải khoản tiền 1977 Vlog công bố hoặc được YouTube xác nhận. Thu nhập thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức ước tính này.

Bên cạnh kênh chính, nhóm còn phát triển kênh 1977 Trung Anh, được thành lập vào tháng 12/2019. Đến nay, kênh có khoảng 579.000 người đăng ký, hơn 95 triệu lượt xem và hơn 100 video, theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi YouTube.

Trên kênh 1977 Trung Anh, nhiều video mang nội dung và phong cách của 1977 Vlog, trong đó có những video đạt từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.