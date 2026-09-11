Thu nhập của CEO Điện Máy Xanh sau 2 năm "không lương"

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), thu nhập của ông Đoàn Văn Hiểu Em trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 4,13 tỷ đồng. Nếu chia bình quân, con số này tương đương khoảng 688 triệu đồng/tháng.

Điều gây chú ý không chỉ nằm ở khoản thu nhập hơn 4 tỷ đồng, mà còn ở diễn biến trước đó. Trong hai năm 2024 và 2025, các báo cáo của MWG không ghi nhận thu nhập của ông Hiểu Em trong bảng thu nhập lãnh đạo. Nói cách khác, sau khoảng hai năm với mức được công bố là "0 đồng", thu nhập của CEO Điện Máy Xanh mới xuất hiện trở lại trong năm nay.

Tuy nhiên, "không lương" ở đây không nên được hiểu là ông Hiểu Em không có bất kỳ nguồn thu nhập cá nhân nào trong hai năm. Con số chỉ phản ánh phần thu nhập được doanh nghiệp ghi nhận và công bố trong các báo cáo liên quan tới đội ngũ lãnh đạo.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em

Vì sao một CEO có thể làm việc với mức lương 0 đồng?

Câu chuyện thực tế đã bắt đầu từ năm 2023, khi thị trường bán lẻ điện thoại và điện máy trải qua một giai đoạn khó khăn.

Trong quý III/2023, ông Đoàn Văn Hiểu Em cùng Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài và một số lãnh đạo cấp cao khác không nhận lương. Đến quý IV năm đó, mức thu nhập của một số lãnh đạo cũng ở mức rất thấp. Báo cáo tài chính thời điểm này cho thấy thu nhập của ông Hiểu Em trong 9 tháng đầu năm vẫn giữ nguyên so với 6 tháng, tức không phát sinh thêm trong quý III.

Chính sách khi đó được lý giải theo hướng những người ở cấp quản lý trung và cao chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc giảm một phần hoặc không nhận lương, thưởng, nhằm hạn chế tối đa tác động tới nhóm nhân viên có thu nhập thấp hơn.

Đây cũng không phải lần đầu MWG áp dụng cách làm này. Trong giai đoạn dịch Covid-19, doanh nghiệp từng công bố toàn bộ nhân sự từ cấp giám đốc trở lên tự nguyện không nhận thù lao, đồng thời áp dụng nguyên tắc người có thu nhập càng cao thì mức điều chỉnh càng lớn để giảm ảnh hưởng tới nhân viên phía dưới.

Một cửa hàng Điện máy Xanh

Tại cuộc họp với nhà đầu tư đầu năm 2024, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng từng cho rằng với lãnh đạo cấp cao, lương không phải mục tiêu duy nhất. Theo ông, điều quan trọng là tạo ra kết quả và những người đóng góp vào thành quả của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận tương xứng.

Từ GoPro đến United Airlines: CEO từng tự bỏ lương khi công ty khó khăn

Trên thế giới, việc lãnh đạo cấp cao tạm thời từ bỏ tiền lương cũng từng xuất hiện tại nhiều tập đoàn lớn.

Một trường hợp khá điển hình là Nicholas Woodman, nhà sáng lập kiêm CEO GoPro. Hồ sơ GoPro gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy năm 2018, Woodman đồng ý chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD và không nhận khoản thưởng tiền mặt mục tiêu trong năm.

Đến đầu năm 2019, sau khi xem xét kết quả của năm trước, ủy ban phụ trách chế độ đãi ngộ của GoPro khôi phục mức lương cơ bản cho Woodman lên 800.000 USD/năm. Báo cáo sau đó cho thấy riêng năm 2019, ông nhận đủ 800.000 USD tiền lương và thêm khoản thưởng theo hiệu quả công việc.

Nicholas Woodman, nhà sáng lập kiêm CEO GoPro từng chỉ nhận thù lao tượng trưng 1 USD

CEO Scott Kirby của United Airlines cũng từng có quyết định tương tự khi Covid-19 khiến ngành hàng không rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử.

Theo hồ sơ gửi SEC, từ ngày 10/3/2020, Kirby tự nguyện từ bỏ 100% lương cơ bản. Ban đầu quyết định kéo dài đến cuối tháng 6, sau đó được chính ông đề nghị gia hạn tới hết năm 2020. United cho biết động thái này nhằm phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng và để đội ngũ lãnh đạo "làm gương".

Sang năm 2021, tiền lương của Kirby được khôi phục, đạt 1 triệu USD trong năm, theo báo cáo chế độ đãi ngộ của hãng.

Tại Disney, Bob Iger cũng từng từ bỏ gần như toàn bộ lương cơ bản trong khoảng nửa năm 2020, khi dịch bệnh khiến công viên phải đóng cửa và nhiều hoạt động giải trí đình trệ. Hồ sơ của Disney gửi SEC cho biết từ tháng 4 đến đầu tháng 10/2020, ông không nhận lương, ngoại trừ một phần rất nhỏ cần thiết để duy trì chế độ bảo hiểm y tế.

CEO Scott Kirby của United Airlines tự nguyện từ bỏ 100% lương cơ bản trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Từ Điện Máy Xanh tới GoPro, United Airlines hay Disney, câu chuyện "lương 0 đồng" vì thế không chỉ nằm ở việc một CEO nhận bao nhiêu tiền. Trong một số hoàn cảnh, nó còn phản ánh cách người lãnh đạo lựa chọn đồng hành với tổ chức khi mọi thứ không diễn ra thuận lợi.