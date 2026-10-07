Thu nhập của cô gái Lào Cai bán thịt trâu gác bếp nổi tiếng Việt Nam, từng vỡ nợ, nhà trồng đào, trồng mai

Đang được nhắc tới là Huyền Huho, tên thật Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988, quê Lào Cai. Cô là gương mặt từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua những video về ẩm thực, đặc sản và cuộc sống vùng Tây Bắc. Trong đó, thịt trâu gác bếp là một trong những món ăn gắn liền với tên tuổi của cô.

Có thời điểm tài khoản TikTok của Huyền Huho sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi. Những video giới thiệu sản vật quê hương và cuộc sống của người dân Tây Bắc thu hút hàng triệu lượt xem. Huyền cho biết niềm yêu thích món thịt trâu gác bếp cũng bắt nguồn từ những ký ức thời thơ ấu và cách nấu ăn của mẹ.

Từ một nhà sáng tạo nội dung, Huyền sau đó bước sang kinh doanh. Những con số được công bố trong giai đoạn Huho Food phát triển nhanh chóng cũng khiến câu chuyện về khả năng kiếm tiền của nữ TikToker quê Lào Cai nhận được nhiều sự chú ý.

Có tháng doanh số hơn 25 tỷ đồng

Tháng 5/2022, Huyền Huho bắt đầu kinh doanh các sản phẩm đặc sản Tây Bắc, chủ yếu thông qua livestream trên TikTok và các sàn thương mại điện tử. Thịt trâu gác bếp trở thành mặt hàng nổi bật, bên cạnh thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, heo khô cháy tỏi và nhiều sản phẩm khác.

Chưa đầy một năm sau khi thương hiệu Huho ra đời, riêng hai sản phẩm thịt trâu gác bếp và heo khô cháy tỏi đã đóng góp khoảng 70% doanh thu của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất thời điểm đó được cho là tạo sinh kế cho hơn 100 lao động.

Quy mô kinh doanh của thương hiệu này được hé lộ rõ hơn khi Huyền Huho và đồng sáng lập Hoàng Chung Học xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 6.

Theo thông tin đội ngũ sáng lập công bố trên chương trình, ngay tháng đầu tiên hoạt động, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau 5 tháng, con số tăng lên khoảng 15 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm năm 2022, doanh thu được công bố lên tới khoảng 1 triệu USD, tương đương hơn 25 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2022 đạt khoảng 60 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận ròng sau thuế 20%.

Huyền Huho trên chương trình Shark Tank

Đến hết tháng 10/2023, Huho cho biết doanh số lũy kế đã đạt khoảng 70 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận ròng sau thuế 16,9%. Đáng chú ý, doanh nghiệp khi đó cho biết khoảng 20% doanh số đến trực tiếp từ TikTok, trong khi 80% còn lại đến từ các sàn thương mại điện tử.

Từng làm qua nhiều lĩnh vực, kinh doanh nhiều mặt hàng

Trước khi thành công với công việc bán hàng trực tuyến, Huyền Huho từng trải qua một giai đoạn nhiều biến động.

Theo chia sẻ của Huyền, gia đình cô trước đây kinh doanh nhiều lĩnh vực ở Lào Cai, từ xây dựng, mỏ đá, phân phối đá phục vụ làm đường đến buôn bán hàng hóa từ Trung Quốc. Gia đình còn từng làm một vườn đào và mai tại Sa Pa rộng khoảng 4 ha, với vài vạn cây được chăm sóc để bán vào dịp Tết.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh gặp khó trong giai đoạn dịch Covid-19. Huyền kể rằng việc cửa khẩu và du lịch đình trệ tác động mạnh đến công việc của gia đình. Trong khi đó, vườn đào, mai cũng gặp thời tiết không thuận lợi, hoa nở sớm nên không thu được tiền như dự tính, trong khi các khoản chi phí về nhân công, chăm sóc và thuê đất vẫn phải chi trả.

Gia đình cô từng rơi vào cảnh nợ khoảng 100 tỷ đồng và phải bán nhà cửa để trả nợ.

Huyền Huho từng bán đào phục vụ ngày Tết

Sau biến cố, Huyền cho biết cô có thời gian thuê nhà, vừa làm TikTok vừa bán bún đậu online. Nữ TikToker từng kể bản thân làm việc liên tục, có những ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng. Từ những video ban đầu, cô dần chuyển sang review, bán hàng trực tuyến trước khi phát triển thương hiệu đặc sản Tây Bắc.

Không chỉ kiếm tiền từ thịt trâu gác bếp

Trước khi Huho Food ra đời, Huyền đã có một lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Một trong những video giúp cô tìm được hướng đi là clip hướng dẫn làm bim bim khoai tây tại nhà, thu hút hơn 400.000 lượt xem. Chưa đầy một năm sau, kênh TikTok của cô đã vượt mốc 1,1 triệu người theo dõi.

Lợi thế từ lượng người theo dõi sau đó được Huyền kết hợp với hoạt động bán hàng. Ngoài thịt trâu và các món đặc sản, cô từng mở rộng hoạt động kinh doanh sang đồ ăn vặt và các sản phẩm chăm sóc cá nhân như dầu gội, dầu xả, son dưỡng. Hoạt động sáng tạo nội dung, review và livestream bán hàng cũng là những công việc Huyền từng theo đuổi, dù mức thu nhập cụ thể từ mỗi mảng chưa được công khai.

Các video đời thường của Huyền Huho trên trang cá nhân còn được gắn link tiếp thị liên kết

Đến năm 2026, hoạt động kinh doanh của Huho Food đã có nhiều thay đổi so với thời kỳ cao điểm. Các sản phẩm thịt trâu gác bếp của Huho hiện không còn xuất hiện trên một số sàn thương mại điện tử như trước. Dữ liệu Metric được dẫn lại cho thấy từ đầu năm 2025 đến hết tháng 7/2026, Huho Food ghi nhận khoảng 3,5 tỷ đồng doanh số trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Nhìn lại hành trình của Huyền Huho, từ quãng thời gian thuê nhà, bán bún đậu online sau biến cố của gia đình đến việc xây dựng thương hiệu đặc sản có tháng công bố doanh số hơn 25 tỷ đồng, Huyền từng tạo được một dấu ấn đáng chú ý trong làn sóng bán hàng qua mạng xã hội tại Việt Nam.