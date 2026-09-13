Thu nhập của Đàm Vĩnh Hưng

Cát-xê từ hoạt động nghệ thuật

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có vị trí lâu năm tại thị trường giải trí Việt Nam, được khán giả ưu ái đặt biệt danh “Ông hoàng nhạc Việt”. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Lâu đài tình yêu, Xin lỗi tình yêu, Say tình, Thành phố buồn... Nhờ đó, anh thường được nhắc đến trong nhóm những nghệ sĩ có cát-xê cao.

Năm 2016, khi được hỏi về thông tin cát-xê 15.000 USD, nghệ sĩ sinh năm 1971 cho biết: “Con số 15.000 USD đâu có nhiều, Đàm Vĩnh Hưng từng hát đám cưới với giá 20.000 USD (hơn 518 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) rồi”.

Trong khi đó, năm 2020, một người bạn thân lâu năm của Đàm Vĩnh Hưng cũng từng tiết lộ nam ca sĩ có mức cát-xê khoảng 20.000 USD/show. Trước chia sẻ của đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng chỉ cười trừ và đáp: “Đâu ra”.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng còn đảm nhận các công việc hậu trường như đạo diễn, dàn dựng liveshow, CEO công ty giải trí. Năm 2024, anh lần đầu giữ vị trí giám đốc nghệ thuật của lễ hội Music Vibe Fest. Khi đó, nam ca sĩ cho biết tiền lương cho vai trò này cùng với việc biểu diễn “cũng kha khá”, vì vậy anh không cần chạy quá nhiều show trong dịp Tết.

Đến nay, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì lịch trình biểu diễn tại Việt Nam và nước ngoài, đồng thời tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình, sự kiện.

Với loạt bản hit trong sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng cũng có thêm nguồn thu từ nền tảng số. Kênh YouTube của nam ca sĩ hiện sở hữu khoảng 1,93 triệu người đăng ký.

Theo Social Blade, doanh thu quảng cáo của kênh được ước tính khoảng 1.400-23.000 USD/tháng, tương đương khoảng 36-596 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là số liệu ước tính từ bên thứ ba dựa trên dữ liệu công khai, không phải con số thu nhập thực tế mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được.

Kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Không chỉ có thu nhập từ hoạt động biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng còn tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu mình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vua Biển, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ thủy hải sản.

Thành lập từ năm 2013, Vua Biển hiện kinh doanh nhiều mặt hàng như cá tươi và các sản phẩm chế biến từ cá. Trên kênh thương mại điện tử, một số sản phẩm của thương hiệu này ghi nhận lượng bán lên tới 30.000 đơn. Nam ca sĩ cũng tổ chức một số phiên livestream bán và quảng bá sản phẩm của Vua Biển.

Đàm Vĩnh Hưng quảng bá sản phẩm từ Công ty TNHH Vua Biển trên livestream

Năm 2026, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mở rộng việc kinh doanh sang F&B với thương hiệu Cà Phê Cà Pháo. Cơ sở đầu tiên tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM được thiết kế theo phong cách Indochine hoài cổ, tạo không gian ấm cúng, đồng thời kết hợp nhiều hoạt động tương tác như giao lưu âm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ.

Ngay trong những tuần đầu hoạt động, quán rơi vào tình trạng quá tải. Sau khoảng 2 tuần mở cửa, Cà Phê Cà Pháo từng thông báo tạm đóng để sắp xếp và hoàn thiện các hạng mục vận hành từ nhân sự, nguồn nguyên liệu, hệ thống phục vụ đến cây cảnh và trang trí.

2 quán cà phê tại TP.HCM của Đàm Vĩnh Hưng

Quán cà phê mới của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt

Đến tháng 7/2026, nam ca sĩ tiếp tục mở cơ sở thứ hai trên đường Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Gần đây nhất, anh thông báo chuẩn bị khai trương cơ sở thứ ba tại số 2A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, dự kiến diễn ra trong ba ngày 27-29/9.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, Cà Phê Cà Pháo đã có 3 cơ sở tại TP.HCM và Đà Lạt, cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đang ngày càng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương hiệu cà phê.

(Tổng hợp/ Ảnh: FBNV)