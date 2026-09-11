Thu nhập của Lọ Lem

Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lọ Lem vẫn là một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Con gái lớn của MC Quyền Linh thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn luận về nhan sắc, học vấn, phong cách sống và những hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, sức hút của Lọ Lem không chỉ đến từ danh tiếng của bố mẹ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng tự lập khá sớm.

Lọ Lem bắt đầu tiếp xúc với công việc từ năm 3 tuổi. Khi đó, cô được các nhãn hàng mời đóng quảng cáo và làm mẫu cho một số sản phẩm dành cho trẻ em. Những công việc đầu tiên chủ yếu là bánh kẹo, đồ ăn, sữa chua uống, đồ gia dụng...

Tất nhiên, ở độ tuổi này, Lọ Lem chưa thể tự quản lý tiền bạc. Thu nhập từ công việc được gia đình sử dụng cho việc học tập và các nhu cầu của cô bé.

Lọ Lem từng chia sẻ về công việc đầu tiên ở năm 3 tuổi

Đến khoảng 10 tuổi, cô bắt đầu có ý thức rõ hơn về chuyện kiếm tiền. Lọ Lem từng bán những bức tranh do chính mình vẽ. Sau đó, cô thử mua slime và một số món đồ nhỏ để bán lại. Có thời điểm, cô còn nhận công việc tưới cây với mức thù lao 5.000 đồng mỗi buổi.

Những khoản tiền nghe có vẻ rất nhỏ so với cuộc sống hiện tại của Lọ Lem nhưng lại là những trải nghiệm đầu tiên giúp cô hiểu cảm giác kiếm tiền bằng công sức của mình. Có tháng, số tiền cô bé kiếm được lên tới khoảng 3 triệu đồng.

Lọ Lem sau đó tiếp tục học thêm hội họa, dạy vẽ và đan len để có thêm thu nhập. Những công việc này không chỉ giúp cô kiếm tiền mà còn phù hợp với sở thích cá nhân.

Lọ Lem có năng khiếu vẽ tranh, từ nhỏ đã bán tranh vẽ, slime, nhận tưới cây và có tháng kiếm được 3 triệu đồng từ những công việc này

Khoảng 14 tuổi, Lọ Lem bắt đầu bước sang một giai đoạn khác khi tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok. Ban đầu, những video của cô chủ yếu xoay quanh cuộc sống đời thường, thời trang, nhảy múa và những điều mà một cô gái tuổi teen yêu thích. Ngoại hình trong trẻo cùng cách xuất hiện tự nhiên trước ống kính giúp Lọ Lem nhanh chóng được chú ý.

Cột mốc đáng chú ý nhất là năm Lọ Lem 16 tuổi. Theo chia sẻ của con gái Quyền Linh, thời điểm đó Lọ Lem được một thương hiệu mỹ phẩm mời làm đại sứ. Công việc kéo dài với lịch trình khá dày, có những ngày cô phải làm việc từ sáng tới tối. Tổng thu nhập trong năm đó vượt 1 tỷ đồng.

Năm 16 tuổi, Lọ Lem đã kiếm được 1 tỷ đồng từ công việc làm mẫu, đại sứ thương hiệu mỹ phẩm,...

Khi bước vào cấp 3, Lọ Lem bắt đầu có ý thức rõ hơn về việc quản lý số tiền mình kiếm được. Ái nữ nhà Quyền Linh phân chia thu nhập thành nhiều khoản: một phần dành cho gia đình, một phần phục vụ việc học và học phí, phần còn lại gửi ngân hàng để tiết kiệm cho những kế hoạch tương lai. Doanh nhân Dạ Thảo từng chia sẻ rằng phần lớn thu nhập của con gái đều được trích vào quỹ từ thiện gia đình và dùng để tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng bố.

Lọ Lem từng tâm sự: "Mình cố gắng kiếm tiền không chỉ lo cho học phí, mà còn chi tiêu cho cả ba mẹ, những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Mình thấy bản thân đã làm một điều rất là điều tuyệt vời và làm được điều cho ba mẹ tự hào".

Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng cô từ chối cơ hội đó để ở lại Việt Nam theo học Đại học RMIT, với lý do muốn được gần gũi gia đình. Hiện tại, Lọ Lem đang theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT.

Lọ Lem tích cực trong các hoạt động thiện nguyện

Lọ Lem còn có thành tích học tập đáng nể

Ái nữ nhà Quyền Linh từng gây chú ý khi tậu xe Mẹc giá 7 tỷ đồng

Ảnh: FBNV