Thu nhập của người lao động năm 2024 tăng hơn 600.000 đồng/tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, quý 4/2024, thu nhập bình quân của lao động là 8,2 triệu đồng/tháng, tăng 550.000 đồng so với quý 3/2024 và tăng 890.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 9,2 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,0 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,8 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng.

Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân của lao động là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 8,6%, tương ứng tăng 610.000 đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,7 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,5 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,7 triệu đồng/tháng.

Thu nhập người lao động tăng hơn 600.000 đồng năm 2024 (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tình hình lao động, việc làm quý 4/2024 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước; Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý này ước tính là 53,2 triệu người, tăng trên 390.000 người so với quý trước và tăng trên 625.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là gần 53 triệu người, tăng hơn 575.000 người so với năm trước.

Lao động có việc làm trong quý 4 là trên 52 triệu người, tăng gần 415.000 người so với quý trước và tăng gần 640.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, lao động có việc làm là gần 52 triệu người.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong thời gian này là 1,65%, giảm 0,22 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,32 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,84%, giảm 0,18 điểm phần trăm so với năm trước; trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,28%, giảm 0,32 điểm phần trăm; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,20%, giảm 0,07 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4 là 2,22%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2024 là 2,24%, tương đương hơn 1,04 triệu người, trong đó khu vực thành thị là 2,53%; khu vực nông thôn là 2,05%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, thu nhập và đời sống của hộ dân cư được cải thiện. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện. Theo kết quả sơ bộ Khảo sát mức sống dân cư năm 2024, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2024 đạt khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8% so với năm 2023.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6-6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm, vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động của kinh tế thế giới, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2025, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.