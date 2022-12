Thu nhập hàng tỷ đồng/năm với cách kiếm tiền ‘khôn ngoan’: 7 chiến lược ‘vàng’ giúp mẹ đơn thân dễ dàng ‘săn’ được việc nhẹ lương cao

11 năm trước, một tài xế lái chiếc xe ăn trộm đã đâm vào ô tô của Clarissa Moore và con gái 11 tháng tuổi trên đường Newark, bang New Jersey, Mỹ. Không may, con gái cô bị thương rất nặng và phải nằm viện nhiều tuần. “Con bé đã ngừng thở, xuất huyết não và lên cơn co giật”, Moore kể lại.



Chủ của chiếc xe ô tô bị trộm có bảo hiểm khoảng cách - loại bảo hiểm ô tô giúp bảo đảm cho người sở hữu trước những tổn thất có thể phát sinh khi số tiền bồi thường nhận được không đủ để chi trả số tiền mà chủ xe nợ trong hợp đồng mua hoặc thuê xe.

Còn Moore thì chưa có vào thời điểm đó. Cô đã phải trả 300 USD/tháng trong ba tháng đầu trước khi bảo hiểm khoảng cách của cô có hiệu lực.

Không có phương tiện đi lại, việc di chuyển hàng ngày của cô tốn thời gian gấp đôi. Điều này khiến Moore không có đủ thời gian ôn tập để lấy bằng cử nhân tại Đại học Ramapo của bang New Jersey. Thậm chí, cô có rất ít thời gian dành cho việc kiếm tiền và không thể ở bên gia đình nhiều như trước.

Từ đó Moore nhận ra giao thông ở con phố Newark quá nguy hiểm cũng như cần kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống. Cô cần bắt đầu ở một nơi “tươi sáng” hơn. Quyết định đó đã khiến cuộc đời Moore rẽ sang con đường khác.

Moore đã làm rất nhiều công việc nhỏ lẻ để có thời gian dành cho cuộc sống và mục tiêu cá nhân. Cô vừa cố gắng tốt nghiệp cử nhân tâm lý học, nuôi dạy hai đứa con, vừa chuyển đến một thành phố mới và giải quyết mối quan hệ căng thẳng với người chồng cũ. Cuối cùng, vào năm 2013, Moore tìm được một công việc ổn định tại một công ty điện lực với mức lương 14,38 USD/giờ (340 nghìn đồng/giờ).

Tuy nhiên, chỉ sau một thập kỷ, mức thu nhập hiện tại của Moore là 130.000 USD/năm (hơn 3 tỷ đồng/năm). Để làm được điều đó, cô đã xây dựng 7 chiến lược thông minh giúp “săn” được nhiều công việc có thu nhập thụ động.

1. Đầu tư vào việc học

Moore bắt đầu hành trình lấy bằng cử nhân vào năm 2005 nhưng đến 2016 mới hoàn thành do nhiều biến cố trong cuộc sống. Cô đã chuyển trường ba lần để phù hợp với lịch trình của mình. Đó là khoảng thời gian khó khăn vì Moore là một người mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Nhiều trường đại học đều nói cô không đáp ứng một số tiêu chuẩn để có thể chuyển tín chỉ.

Khoản nợ sinh viên thì càng ngày càng lớn, nhưng Moore đã không bỏ cuộc. Vì cô luôn tự nhủ “những người có bằng thạc sĩ chắc chắn có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn”. Và Moore đã đúng.

Moore đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh vào tháng 5 năm 2018. Công ty cũng đã thưởng một khoản lớn cho cô để khích lệ.

2. Kiểm soát chi tiêu gia đình

Vào năm 2014, Moore làm những công việc vặt được trả khoảng 12 đến 14 USD một giờ. "Nhưng tiền cạn kiệt rất nhanh, tôi rất hoảng sợ" cô nói. Moore lúc này phải nuôi một đứa trẻ mới biết đi và một đứa trẻ sơ sinh. Mọi thứ đều rất khó khăn.

Chính bởi vậy, cô đã theo dõi từng khoản chi tiêu trong ngân sách của gia đình và lập một kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng mọi thứ đều “gói gọn” trong thu nhập của cô.

3. Để ít nhất 1000 USD trong quỹ khẩn cấp

Với thu nhập hạn chế, Moore không phải lúc nào cũng có khả năng tiết kiệm chi phí sinh hoạt từ ba đến sáu tháng - số tiền thông thường mà các chuyên gia khuyên nên giữ trong tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao để làm quỹ khẩn cấp.

Ngay cả khi phải giải quyết nợ thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên và xoay xở nhiều việc một lúc, Moore vẫn quyết định mình phải có ít nhất 1.000 USD (hơn 23 triệu đồng) để chi trả cho các trường hợp khẩn cấp - tránh tính trạng chồng chất thêm một núi nợ khác.

4. Tìm công việc phụ ngắn hạn nhưng lợi nhuận lâu dài

Sau khi ổn định công việc ở công ty điện lực, Moore có thời gian theo đuổi công việc phụ mà mình đam mê. Cô đã xây dựng một thương hiệu trang sức riêng của bản thân. May mắn nó đã thành công. "Nhiều ngôi sao đã đeo trang sức do tôi thiết kế" cô ấy nói. "Họ đeo nó trong các chương trình thực tế. Thậm chí, những sản phẩm trang sức của Moore còn xuất hiện trong tất cả các phần của bộ phim truyền hình thực tế Basketball Wives đình đám.

Cô đã sử dụng số tiền kiếm được đó để trả hết tất cả hóa đơn thẻ tín dụng hay khoản vay sinh viên. Cuối cùng Moore chính thức thoát khỏi nợ nần và trả hết số tiền vay để mua ô tô.

5. Dồn toàn bộ tâm trí vào một công việc “dài hạn”

Trước khi chuyển đến thành phố Easton, tiểu bang Pennsylvania, Moore làm nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng địa phương. Ở đó, cô đã học được cách duy trì điểm tín dụng tốt và kỹ năng quản lý tiền bạc. Cùng với kinh nghiệm kiểm soát tài chính của bản thân, bạn bè của Moore bắt đầu tìm đến cô để xin lời khuyên về quản lý tiền.

Năm 2019, Moore bắt đầu xây dựng Clarissa Explains Money, một dịch vụ hướng dẫn cách quản lý tiền bạc giúp những người phụ nữ có thể lập ngân sách phù hợp và chi tiết cho từng khoản chi tiêu của họ.

Cô hiện huấn luyện và hướng dẫn cách quản lý tài chính cá nhân cho 127.000 người theo dõi trên Instagram cũng như khách hàng trên website.

Mặc dù mất kha khá thời gian để kiếm được thu nhập từ công việc “influencer” này nhưng Moore đã có thêm 2.800 USD một năm (hơn 66 triệu đồng) khi làm đối tác của các nhãn hàng và 18.000 USD một năm (hơn 426 triệu đồng) thông qua dịch vụ “huấn luyện” trực tuyến.

6. Dùng các khoản tiền thưởng để “có vốn” đầu tư bất động sản cho thuê

Moore đã để dành tiền thưởng hàng năm và tiền hoàn thuế của mình vào một tài khoản riêng để đầu tư bất động sản cho thuê. Cô luôn mơ ước tạo ra nguồn thu nhập thụ động thông qua đầu tư bất động sản.

Theo hồ sơ mà Insider thu thập được, Moore đã tiết kiệm được hơn 23.000 USD (hơn 545 triệu đồng) để thanh toán tiền trả trước và chi phí khóa sổ cho bất động sản mà cô đã mua vào tháng 4 năm 2020.

7. Đầu tư bất động sản để tạo nguồn thu nhập thụ động

Khi tìm nhà, Moore đã chọn một căn có 3 phòng ngủ được hoàn thiện gần như đầy đủ và chỉ cần trang trí nội thất là có thể cho thuê. Cô để giá là 1.205 USD mỗi tháng. Moore sẽ chỉ cần thanh toán tiền mua nhà trả góp là 566 USD/tháng và thu lãi 639 USD/tháng.

Từ một người mẹ đơn thân kiếm 14 USD/ngày, Moore giờ đã trả hết nợ và có nguồn thu nhập lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm chỉ bằng cách nắm vững 7 chiến lược vàng này.

