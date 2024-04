Thứ ở Việt Nam giá rẻ bèo, sang Hàn Quốc, Nhật Bản có giá cao: Được tôn thành "nhân sâm" chữa bách bệnh, dùng để sống thọ

Việt Nam vốn nổi tiếng là một quốc gia có nguồn thực phẩm tươi ngon và phong phú. Trong danh sách các loại rau củ được ưa chuộng nhất, củ sen thường ít được quan tâm hơn. Hầu hết chúng ta thường dùng tận dụng triệt để hoa sen và hạt sen mà đôi khi vứt bỏ phần củ sen này.

Trong khi đó ở các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... củ sen được coi như một vị "thuốc quý", bán giá cao.

Theo quan điểm y học Trung Quốc, củ sen thậm chí còn bổ hơn cả thịt cá. Còn ở Hàn Quốc, củ sen được mệnh danh là "nhân sâm đất" vì chữa được nhiều bệnh. Đặc biệt ở quốc gia sống thọ Nhật Bản - củ sen có thể được tìm thấy trong hầu hết các món ăn, nó được người Nhật coi là loại rau củ "quốc dân" để bổ dung dinh dưỡng, kéo dài tuổi thọ.

Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính hàn, tác dụng dưỡng âm sinh tân, nhuận phổi, ngưng ho, bổ tỳ ích khí, tiêu thũng, cầm máu, giải độc...

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Ayana Habtemariam đánh giá, củ sen chứa nhiều vitamin và chất xơ lành mạnh. Loại củ này có tác dụng rất tốt đối với phụ nữ, nhất là trong việc chăm sóc làn da và thanh nhiệt, mát máu.

Phụ nữ ăn củ sen sẽ nhận được 6 "món quà" tuyệt vời nào?

1. Thúc đẩy làn da sáng

Da của chúng ta rất cần có vitamin C để thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, chống lại những tổn thương do các gốc tự do. Trong khi đó, củ sen là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Đồng thời, củ sen còn có nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt trong việc bảo vệ làn da khỏi nhăn nheo, lão hóa.

2. Tăng cường sức khỏe não bộ

Nghiên cứu cho thấy sự thiếu hụt đồng có thể liên quan đến sự khởi phát của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Để giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm nhận thức, ăn củ sen và các thực phẩm giàu đồng khác sẽ kích thích hoạt động trí óc.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực phẩm bổ sung cho thấy rằng lượng lớn hợp chất polyphenolic trong củ sen giúp cải thiện chức năng thần kinh.

3. Tăng cường sắt

Khi ai đó bị thiếu sắt, họ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải và khó tập trung. Ăn thực phẩm giàu chất sắt giúp tăng lượng oxy trong tế bào và cơ bắp. Sắt cũng cho phép thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein và hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Củ sen là một loại thực phẩm giàu sắt nên có thể đem đến các lợi ích trên.

4. Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Củ sen cung cấp một lượng chất xơ tốt. Vì vậy, nó hỗ trợ tiêu hóa bằng cách làm tăng khối lượng phân và giảm các vấn đề về tiêu hóa như táo bón.

Ngoài ra, ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no và hài lòng hơn trong thời gian dài hơn. Điều này có khả năng hỗ trợ giảm cân.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất chỉ ra rằng ngoài việc giảm táo bón, tiêu thụ chất xơ giúp giảm cảm giác đói. Từ đó giảm tổng năng lượng nạp vào và ngăn ngừa tăng cân.

5. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ăn củ sen có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, vì củ sen có tác dụng an thần. Ăn một ít củ sen vào bữa tối có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu nhanh hơn.

6. Hạ đường huyết

Củ sen giàu chất xơ nhưng không chứa nhiều calo, có thể giúp hạ đường huyết và cholesterol trong máu, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, bệnh trĩ.

Lưu ý khi ăn củ sen

Củ sen sống có tính mát nên người tỳ vị kém, bị tiêu chảy nên tránh ăn nhiều vì sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng.

Củ sen và củ cải trắng đều là thực phẩm có tính lạnh. Ăn 2 thực phẩm này trong một lúc sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạnh ở lá lách và dạ dày, dễ gây đau bụng hoặc tiêu chảy.

Củ sen nhiều chất xơ, người bị chứng kích thích đại tràng, chướng bụng không nên ăn nhiều.