Thủ phủ công nghiệp phía Bắc quy hoạch hơn 12.000 ha đất, hình thành siêu đô thị sân bay quốc tế Gia Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 169/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống, phân khu số 2 với tỷ lệ 1/2.000. Đây được xem là bước đi mở đường cho một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế hình thành ngay cửa ngõ phía Nam tỉnh.

Theo quyết định, khu vực quy hoạch có diện tích gần 12.860 ha, trải dài trên nhiều phường, xã của Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Ranh giới được xác định: phía Bắc giáp cao tốc Hà Nội – Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phía Nam giáp Hưng Yên và Hải Phòng, phía Đông giáp Hải Phòng, phía Tây giáp khu dân cư phường Trí Quả.

Nam sông Đuống được định vị là khu đô thị sân bay đa chức năng quốc tế, phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) với mật độ cao, hạ tầng hiện đại. Không chỉ đóng vai trò đô thị vệ tinh cho sân bay Gia Bình, phân khu này còn quy hoạch nhiều chức năng chiến lược như: khu thương mại tự do – phi thuế quan, logistics đa phương thức, cảng cạn, công nghiệp phục vụ đường sắt cao tốc, khu R&D, công viên phần mềm, trung tâm hội nghị – triển lãm, khách sạn và văn phòng.

Dân số hiện tại khoảng 200.000 người, dự kiến đến năm 2050 tăng lên 300.000 – 350.000 người. Nếu tính cả lực lượng lao động, khách du lịch và người sử dụng dịch vụ, quy mô phục vụ hạ tầng có thể lên tới 750.000 – 800.000 người. Các khu chức năng chính gồm khu đô thị sân bay đa chức năng quốc tế, khu đô thị – nhà ở phục vụ công nhân và người lao động, đồng thời chỉnh trang đồng bộ các khu dân cư, làng xóm hiện hữu theo hướng xanh, bền vững.

Dự án do Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch, Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành không quá 9 tháng (không tính thời gian thẩm định, phê duyệt). Sự ra đời của phân khu Nam sông Đuống số 2 được kỳ vọng sẽ đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đô thị – sân bay quốc tế, kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Đông Bắc.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-BXD (25/7/2025) phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình được xác định là cảng hàng không quốc tế dùng chung cho mục đích dân dụng và quốc phòng, đạt tiêu chuẩn 4E (theo ICAO), với công suất giai đoạn 2021-2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm, 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm, và có thể nâng lên 50 triệu hành khách, 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050.

Hệ thống đường cất hạ cánh sẽ gồm 2 đường 3.500m x 45m giai đoạn 2021-2030, mở rộng lên 3 đường vào năm 2050. Quy hoạch cũng xác định đến năm 2050 sân bay có thể đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ tàu bay, bảo đảm phục vụ các loại máy bay thân rộng như B777, B787, A350.

Với việc đồng thời triển khai quy hoạch siêu đô thị Nam sông Đuống và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm động lực mới của vùng kinh tế Bắc Bộ.



