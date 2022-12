Thủ phủ hoa, cây cảnh ở Hà Nội tất bật vào vụ Tết

Nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa cho những ngày cận Tết

Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người nông dân ở các làng hoa đang hy vọng một mùa vụ bội thu với đủ các loại hoa xuân. Theo ghi nhận, năm nay diện tích trồng hoa ly chiếm phần lớn diện tích canh tác. Bà con trồng hoa cho biết vào những ngày gần Tết hoa bán rất chạy nhưng nhiều nhất vẫn là hoa ly.

Ở làng hoa Hạ Mỗ - Đan Phượng, ông Nhượng đang tất bật dọn dẹp, chăm nom vườn hoa ly nhà mình để chờ thu hoạch vụ Tết. Là một trong những hộ trồng ly có tiếng của làng, nhà ông Nhượng đầu tư làm nhà lưới cho ly, ông chia sẻ: “Hoa ly là một loài hoa “khó tính”, đất trồng phải luôn sạch sẽ, đủ chất dinh dưỡng thì cây mới phát triển tốt không thì rất dễ “đổ bệnh”.

Cây ly năm nay được nhà vườn đánh giá là tốt, thân cây mập, lá xanh dày, nụ hoa mẩy

Năm nay điều kiện canh tác trồng ly thuận lợi hơn mọi năm nên cây ít sâu bệnh, thân ly mập mạp, lá dày, xanh tốt, nụ hoa cũng mẩy.Vườn nhà ông có khoảng 4 vạn gốc hoa ly đang chuẩn bị cho dịp Tết và ngoài Tết. Giống ly nhà ông chủ yếu nhập giống ở Hà Lan nên giá củ khá cao. Công chăm sóc, phân bón, thuốc rất nhiều nhưng đến lúc bán ra giá chỉ được khoảng 20.000 đồng một cây, vào dịp tết thì giá nhỉnh hơn một chút nhưng không đáng kể.



Ông Nhượng kể: “Ngoài những chi phí như tiền giống, thuốc, phân bón, thì tôi còn phải thuê người đến làm phụ những hôm bận, bình quân mỗi ngày công phải trả cho một người là 250.000 đồng, một ngày 4 người. Gần Tết công tăng lên khoảng 600.000 đồng một người. Năm nay nhà vườn hầu như toàn ăn trướcTết cả nửa tháng do thời tiết không thuận lợi. Với giống ly thì đỡ lo hơn là cúc, thược dược hay những loại hoa khác vì với ly chúng tôi có thể thu về bỏ vào kho lạnh độ 1 tuần lấy ra hoa vẫn nở đẹp bình thường, không ảnh hưởng gì về chất lượng hoa.”

Kho lạnh dùng để bảo quản ly thu hoạch sớm





Vào thời điểm này, những người nông dân phải xuống vườn thường xuyên, người cắt, người tỉa, vun xới cho những khóm hoa đang độ mơn mởn.

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm, bà Nguyễn Thị Hương ở làng Đăm - Tây Tựu cho biết rằng những năm gần đây xu hướng chơi hoa của mọi người thường chủ yếu là những loại hoa có hương thơm mà giữ được lâu. Ở làng bà Hương, mọi người trồng chủ yếu là ly và các loại hoa như cúc mắt ngọc, cúc vạn thọ, cúc trắng,….Để phục vụ thêm nhu cầu chơi hoa của người dân vào những ngày Tết, nhà bà Hương ngoài 4 sào cúc còn trồng thêm cả thược dược.

Bà Hương chia sẻ: “Cúc năm nay giá thấp hơn mọi năm. Tầm giờ năm trước nhà tôi bán một bó 50 bông giá 200.000 đồng, nhưng năm nay người dân người ta trồng nhiều nên bị ép giá. Một bó 50 bông ở thời điểm hiện tại chỉ có giá khoảng 60.000 -100.000 đồng mà cây phải đẹp”.

Khác với ở Đan Phượng hay Tây Tựu, Mê Linh lại là “thủ phủ” của hoa hồng. Ở đây, bà con trồng rất nhiều loại hồng, từ hồng cổ, hồng ngoại cho đến những cây hồng thế, hồng bonsai… Năm nay, ngoài việc trồng hoa cho vụ Tết, người dân Mê Linh còn phải chăm sóc hoa để phục vụ cho Lễ hội hoa Mê Linh nên công việc rất bận rộn.

Ông Đặng Chu Đồng - chủ nhà vườn Sơn Thủy - cho biết: “Năm nay thời tiết không ủng hộ người trồng hoa chúng tôi, tiết trời hanh khô nên chúng tôi chăm cây cũng tương đối vất vả. Chất lượng hoa năm nay nhìn chung cũng được nhưng thực lòng mà nói vẫn chưa đạt đến độ mỹ mãn của nó”.

Ông Đặng Chu Đồng đang tỉa cành cho cây hoa hồng cổ

Ở Mê Linh những năm gần đây ngoài việc trồng hồng như truyền thống đã bắt đầu nhen nhóm mô hình trồng lan phục vụ chơi Tết, ông Đồng cho biết thêm: “ Hiện nay Mê Linh chúng tôi đang có 5-6 vườn trồng lan lớn, trong nhân dân cũng đang bắt đầu nhen nhóm nhỏ lẻ. Ý tưởng trồng lan của chúng tôi ban đầu chỉ là để chơi theo sở thích của mình nhưng nếu có thể phát triển được thì chúng tôi sẽ phổ biến đến người dân, chuyển đổi mô hình trồng hồng thành trồng hoa lan cho đỡ vất vả”.



Tốc độ tiêu thụ các mặt hàng hoa năm nay cũng chậm hơn so với những năm trước. Theo người dân chia sẻ, mọi năm trung tuần tháng 1 việc buôn bán ở các ruộng hoa đã rất nhộn nhịp rồi. Người dân từ khắp nơi đổ về xem hoa đã rất đông nhưng năm nay vẫn chưa có mấy khách đến xem hoa.

Khó khăn là thế nhưng những người trồng hoa vẫn hằng ngày miệt mài chăm bón cho từng cây hoa chỉ mong có một vụ mùa bội thu, được giá để người làm nghề có một cái Tết ấm no.

“Nhà vườn chỉ mong muốn khi mình tạo ra sản phẩm thì có người đến mua để tiêu thụ sản phẩm cho mình để có nguồn thu nhập cho gia đình vào dịp cận Tết” ông Đồng bày tỏ thêm.

Văn Giang - Hưng Yên: Bưởi, quất được mùa được giá

Những ngày giáp Tết, dọc đường tỉnh lộ 377 đến thị trấn Văn Giang, Hưng Yên, rất dễ để nhìn thấy những chậu bưởi chậu quất ở nhà vườn hai bên đường đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, những năm trước thị trường cây cảnh ở Văn Giang khá ảm đạm. Năm nay tình hình giao thương buôn bán đã có phần khởi sắc hơn, kể cả việc trồng trọt, chăm sóc cũng có phần thuận lợi hơn mọi năm.

Nhà vườn đến độ gần Tết chỉ cần tưới nước để giữ cho cây luôn được tươi

Để đảm bảo cho vườn bưởi, vườn quất được ưng ý nhất, ngoài việc gieo trồng đúng thời vụ còn cần phải lựa chọn những cây giống khỏe mạnh để trồng, chăm sóc kỹ lưỡng. Đến tầm gần Tết, việc chăm sóc cây “nhàn” hơn một chút, người dân chỉ cần tưới nước và cắt tỉa cành, bấm ngọn cho cây để giữ độ tươi cho cây, cũng như độ mẩy cho quả.

Làm nghề nào cũng đều vất vả, nhất là nghề làm nông. Ngày ngày chăm bẵm cây ở ngoài đồng ngoài vườn, trở trời thì lo cây đổ bệnh, được mùa thì lo mất giá, nhưng năm nay với bà con trồng bưởi trồng quất ở Văn Giang có lẽ là một vụ mùa bội thu. Thời tiết thuận lợi, cây cối trồng ra bán chạy mà còn được giá hơn mọi năm.

Anh Duy cho hay: “Thời tiết năm nay rét muộn là một điều thuận lợi đối với cả bưởi và quất. Trời ít rét cây sẽ không bị xuống cây nhiều, thân cây không bị hanh cào, không bị chột. Năm nay nhà tôi canh tác khoảng 1 mẫu đất, trồng khoảng 70 cây bưởi cảnh và hơn 1.000 gốc quất cả to lẫn nhỏ. Giá quất nhà anh với mỗi cây nhỏ thấp thì anh bán khoảng 90.000-120.000 đồng. Với loại quất to, thế đẹp thì có thể lên đến 1.500.000 - 2.000.000 đồng một cây. Đối với giống bưởi, cây rẻ nhất có giá rơi vào khoảng 1.600.000 đồng, cây to thì tùy từng dáng cây, đối với cây to, đẹp giá khoảng vài triệu hoặc có thể lên tới vài chục triệu đồng.”

Cũng theo anh Duy nay khách tới xem và đặt cây từ giữa tháng 10 âm lịch. Số cây trong vườn nhà anh đã được khách đặt gần hết, có những người lấy về luôn để trưng bày bán; một số người thì gửi lại nhà vườn chăm đến khi cây đẹp, quả chín thì họ quay lại lấy cây về.

Để có thể gò được một cây quýt lục bình thì cây giống phải có tuổi đời từ 5-7 năm

Không chỉ có những vườn bưởi vườn quất mà một trong những loại cây độc lạ được các nhà vườn ở Văn Giang chăm sóc là quýt lục bình kích thước khủng. Để có một cây quýt lục bình đẹp, lá xanh, nhiều và mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ theo quan niệm phong thủy thì người làm vườn phải mất hàng năm trời chăm sóc tỉ mỉ, tuốt lại dáng cho cây. Giá một cây quất gò thành hình lục bình khoảng 4 - 6 triệu đồng một cây.



Bên cạnh đó, ông Hùng (thị trấn Văn Giang) cho chúng tôi biết rằng, những năm gần đây, người ta còn chuộng chơi chanh vào dịp Tết. Những cây chanh gốc to, sai quả, quả nào quả nấy đều căng mọng, khi chín chuyển sang màu đỏ rất bắt mắt. “Một cây chanh có giá cao hơn gấp nhiều lần một cây quất. Những cây chanh gốc đẹp giá hơn chục triệu đồng một cây.”

Chanh năm nay bán rất chạy, đến thời điểm hiện tại hầu hết chanh cảnh đã được bán hết, nhà vườn chỉ còn lại một vài cây. Cây nào cũng sai trĩu quả.