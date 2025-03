Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về vụ bắt 1,4 tấn ma túy giá nghìn tỷ, lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam?

Thu giữ 1,4 tấn ma túy khi vừa "ra lò"

Thời gian gần đây hoạt động sản xuất trái phép ma túy tổng hợp trên thế giới và khu vực diễn biến đặc biệt phức tạp. Qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an nhận thấy các đối tượng đang tìm cách sản xuất ma túy ngoài khu vực tam giác vàng có xu hướng ngày càng áp sát biên giới Việt Nam.

Các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã lợi dụng những khu vực biên giới khó kiểm soát và các lỗ hổng trong công tác quản lý để thiết lập các cơ sở sản xuất ma túy Nếu để hình thành các cơ sở sản xuất ma túy trong nội địa sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với tình hình an ninh trật tự.

Vì vậy, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia các tổ chức quốc tế để phối hợp đấu tranh chuyên án chung. Tháng 4 năm 2024, Cục phòng chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc cung cấp thông tin có hai đối tượng từng có lịch sử liên quan sản xuất trái phép chất ma túy xuất cảnh sang Việt Nam đồng thời trao đổi thông tin về một lô hàng ống thủy tinh vận chuyển vào nước ta nghi liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng) kiểm tra hiện trường công xưởng sản xuất ma túy của nhóm tội phạm. Ảnh: C04

Sau một tháng thu thập thông tin xác định các đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại Việt Nam, cuối tháng 9 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án 199Đ triển khai lực lượng.

Sau 6 tháng xác lập chuyên án và giám sát mọi di biến động các đối tượng, hồi 00h ngày 22/3/2025, lực lượng chức năng triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 11 đối tượng.

Tại buổi tổng kết chuyên án 199Đ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trao quyết định thưởng nóng cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc, triệt phá thành công lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết đinh thưởng nóng của Bộ Công an cho các đơn vị tham gia phá chuyên án. Ảnh: C04

Đánh giá về hoạt động của chuyên án 199Đ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết chuyên án đã thực hiện tốt phương châm không để lọt một chút ma túy nào từ đường dây này ra ngoài. Ngay mẻ đầu tiên các đối tượng sản xuất ra chúng ta đã phá án ngay, đã bắt ngay, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc.

Cùng nhận định về đường dây ma túy "khủng" này, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

Chia sẻ trên VTV, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, "với trị giá 1 tỷ đồng/kg thì 1,4 tấn ketamin bị thu giữ có trị giá rất lớn".

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án.

Thủ tướng gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án.

Chiến công đã thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, góp phần xây dựng môi trường trong nước và khu vực không ma túy.

Thư khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Chiến công này cũng minh chứng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Trung Quốc và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa Bộ Công an và các cơ quan liên quan.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Công an và UBND tỉnh Khánh Hòa có hình thức khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thể mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.