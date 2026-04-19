Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán mà chắc chắn sẽ thất bại

Các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã kết thúc tại Islamabad vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Reuters rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối tuần này, mặc dù một số nhà ngoại giao cho rằng điều đó khó xảy ra do những khó khăn về hậu cần trong việc tổ chức tại Islamabad, nơi dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc hoàn tất khuôn khổ chung giữa hai bên. Chúng tôi không muốn bước vào bất kỳ cuộc đàm phán hay cuộc họp nào mà nắm chắc sự thất bại và có thể trở thành cái cớ cho một đợt leo thang căng thẳng mới," ông Saeed Khatibzadeh nói với các phóng viên bên lề một diễn đàn ngoại giao ở tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

"Cho đến khi chúng tôi thống nhất được khuôn khổ đó, chúng tôi không thể ấn định ngày... Thực tế là đã có những tiến bộ đáng kể. Nhưng sau đó, cách tiếp cận theo hướng đòi hỏi tối đa của phía bên kia, khi cố gắng biến Iran thành một ngoại lệ của luật pháp quốc tế, đã ngăn cản chúng tôi đi đến thỏa thuận," ông nói, đề cập đến các yêu sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran.

"Tôi phải nói hết sức rõ ràng rằng Iran sẽ không chấp nhận việc trở thành một ngoại lệ của luật pháp quốc tế. Bất cứ điều gì chúng tôi cam kết đều sẽ nằm trong khuôn khổ các quy định và luật pháp quốc tế."

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz vào thứ Bảy sau khi mở cửa tạm thời nhờ một lệnh ngừng bắn riêng biệt kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon vào thứ Năm, ông Khatibzadeh cho biết Iran đã thông báo họ sẽ cho phép các tàu thương mại lưu thông an toàn theo đúng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Phía bên kia, tức là phía Mỹ, đã cố gắng phá hoại điều đó bằng cách tuyên bố rằng eo biển này mở cửa cho tất cả ngoại trừ người Iran. Vì vậy, đó là lý do chúng tôi đã nói rằng 'nếu các vị định vi phạm các điều khoản và điều kiện của lệnh ngừng bắn, nếu người Mỹ không giữ lời hứa, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả'," ông Saeed Khatibzadeh nói.

