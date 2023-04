Thủ tục làm căn cước công dân gắn chip lần đầu thế nào?

Câu hỏi

Tôi chuẩn bị đi làm căn cước công dân gắn chip lần đầu. Xin hỏi tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa.

Trả lời:

Khoản 1, Điều 3 Luật căn cước công dân 2014 quy định như sau: Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của luật này.

Như vậy, căn cước công dân được hiểu đơn giản là giấy tờ tùy thân chính, chứa đầy đủ thông tin, lai lịch cá nhân của công dân và có thể dùng để thay thế nhiều loại giấy tờ khác.

Các bước thực hiện làm căn cước công dân gắn chip

Thứ nhất: Yêu cầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền để đề nghị cấp căn cước công dân.

Trường hợp công dân đề nghị cấp căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan công an nơi công dân đề nghị.

Khi công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót, công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắp chip.

Thứ hai: Tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip

Khi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip, cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ.

Thứ ba: Chụp ảnh, thu thập vân tay

Cán bộ tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân, chụp ảnh, thu thập vân tay để in trên Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân gắn chip cho công dân kiểm tra, ký tên.

Ảnh chân dung của công dân khi làm thủ tục cấp căn cước công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

Trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, trang phục dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt, rõ hai tai.

Thứ tư: Trả kết quả

Công dân nộp lệ phí, sau đó nhận giấy hẹn trả căn cước công dân. Công dân đi nhận căn cước công dân gắn chip tại cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc trả qua đường bưu điện (công dân tự trả phí).

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, nơi làm căn cước công dân như sau: Công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ căn cước công dân.

- Điều 13 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về nơi tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cụ thể như sau:

+ Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

+ Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cho những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Luật sư Trần Công Tú - Đoàn Luật sư TP Cần Thơ