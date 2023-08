Thủ tướng: Các dự án trọng điểm ngành giao thông “chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Cùng dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương, thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị thi công và các nhà thầu.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp này kiểm điểm, đánh giá lại công việc đã làm kể từ Phiên họp thứ 6 vừa qua.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình có chuyển biến tích cực, được tháo gỡ từng bước. Các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành được triển khai các bước còn lại, trong đó có chọn nhà thầu theo quy định. "Trong quá trình thực hiện cần bình tĩnh, không chần chừ, trong tháng 8 này phải khởi công dự án này; miễn là thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định, “cứ đúng mà làm” không được để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong đấu thầu, đấu giá. Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải trực tiếp chỉ đạo, Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp trong công tác này trên tinh thần “cái gì lợi, cái gì tốt cho dân cho nước thì làm” nhưng phải làm nhanh", Thủ tướng đề nghị.

Chiều 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo Thủ tướng, hiện nay, chúng ta đã có kinh nghiệm hơn nhiều năm trước đây, do đó có thể đấu tranh, đối thoại thẳng thắn với các đối tác lớn để bảo vệ quan điểm, lợi ích. Với các dự án, Thủ tướng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa vì sự cấp bách của sự phát triển theo yêu cầu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 3 đột phá chiến lược đang được tiến hành đúng hướng, phải “thừa thắng xông lên”; yêu cầu đặt ra phải nhanh chóng có các kết nối hạ tầng để phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị đã đề ra 6 Nghị quyết vùng trong đó nhấn mạnh về phát triển hạ tầng giao thông; trong lúc khó khăn này, phải thúc đẩy đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, do đó các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lúc này để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp

"Đây là thời điểm lịch sử quan trọng để chúng ta sớm hoàn thành hệ thống cao tốc Bắc - Nam, các tuyến cao tốc quan trọng khác kết nối vùng, liên vùng. Chúng ta đang đồng loạt triển khai các tuyến cao tốc này do đó phải thần tốc hơn, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, tạo không gian phát triển mới, tạo khu đô thị, khu dịch vụ, khu công nghiệp mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tranh thủ dịp này tái cấu trúc lại dân cư. Vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng cấp nào, cấp đó giải quyết.

Nêu kinh nghiệm của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong giải phóng mặt bằng cho các dự án đường Vành 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cho rằng, điều quan trọng rút ra là phải quyết tâm phải lớn, tư tưởng phải thông, “biến không thành có, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ”. Mặt bằng đã có, vấn đề bây giờ phải triển khai quyết liệt. Thủ tướng khẳng định với quyết tâm cao, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc thì không gì không thể giải quyết được, không khó khăn gì không thể vượt qua; trong quá trình làm cần cắt bớt các thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Thủ tướng nhấn mạnh sẽ thanh tra quyết liệt việc giao mỏ nguyên vật liệu cho các nhà thầu, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm; thậm chí thanh tra giai đoạn này xong sẽ thanh tra tiếp cả giai đoạn trước. Thủ tướng mong các đại biểu với tinh thần, khí thế mới, với trọng trách phải triển khai mạnh mẽ, nói đi đôi với làm, đã làm phải có kết quả "cân, đong, đo, đếm" được. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để cùng khắc phục giải quyết.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, sau Phiên họp thứ 6, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn vượt qua thách thức, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án. Tuy nhiên thời gian qua một số bộ, ngành còn chậm trong việc triển khai các công việc, phát sinh một số công việc, một số khó khăn cần sự chỉ đạo cũng như tích cực triển khai của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có một số khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng gây cản trở lớn đến tiến độ triển khai.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), các địa phương đã tích cực, quyết liệt triển khai, đến nay công tác GPMB cơ bản đáp ứng tiến độ như dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đã bàn giao được 89%, tăng 2% so với tháng trước, tỷ lệ mặt bằng có thể triển khai thi công là 80%, tăng 3% so với tháng trước; công tác xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là đường điện cao thế đang tiếp tục triển khai nhưng còn chậm. 05 dự án đường bộ cao tốc trục Đông - Tây và đường vành đai khởi công trong tháng 6/2023, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao như Hà Nội 87%, Thành phố Hồ Chí Minh 92%, Long An 96,9%, Hậu Giang 91%... Đối với tỉnh Đồng Nai do hiện nay đang triển khai đồng thời nhiều dự án dẫn đến tiến độ GPMB dự án Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành chậm hơn so với mặt bằng chung.

Phiên họp được trực tuyến tại các địa phương

Về VLXD thông thường, sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, tuy nhiên việc triển khai tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 còn chậm, trong tháng 7/2023 mới hoàn thiện thủ tục xác nhận Bản đăng ký khối lượng khai thác được thêm 14 mỏ, còn 27 mỏ đã trình các cơ quan nhưng chưa được chấp thuận. Dự án Vành đai 4 Hà Nội, thành phố Hà Nội đã họp và triển khai thủ tục giao mỏ, cấp mỏ cho các nhà thầu theo cơ chế đặc thù. Dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Biên Hòa - Vũng Tàu gặp khó khăn về vật liệu đắp. Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Hậu Giang và thành phố Cần Thơ chưa triển khai các thủ tục để khai thác mỏ tại An Giang.

Công tác triển khai thi công, Bộ GTVT đã thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 04 dự án đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, với dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa ảnh hưởng đến lớn đến việc thi công lớp mặt bê tông nhựa, một số đoạn nền đất yếu cần rà soát, theo dõi, đánh giá trước khi thi công các lớp móng, mặt đường, do để hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu, đòi hỏi một sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn trong triển khai của tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng.12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nguồn cung cấp vật liệu cho các dự án dần được tháo gỡ, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công tăng ca, tập trung thi công các hạng mục không phụ thuộc vào nguồn vật liệu đất đắp. Các nhà thầu đã triển khai thi công đến nay đã đạt 7,3% giá trị hợp đồng, tăng 2,3% so với tháng trước; giá trị giải ngân đạt 52% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, thời gian tới bắt đầu vào mùa mưa bão sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai.05 dự án đường bộ cao tốc trục Đông - Tây và đường vành đai khởi công trong tháng 6/2023, các chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu triển khai các thủ tục để khai thác các mỏ VLXD cho dự án và thực hiện công tác chuẩn bị thi công, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, lập thiết kế bản vẽ thi công và triển khai công tác đào bóc hữu cơ, chuẩn bị mặt bằng…

Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cuối năm 2023 và tuyến Bến Thành - Suối Tiên đầu năm 2024. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã nhận bàn giao 100% mặt bằng khu vực CHKQT Long Thành và 59/126ha; đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 5.10 nhà ga hành khách, dự kiến hoàn thành công tác chấm thầu, thương thảo hợp đồng để khởi công trong tháng 8/2023; đã khởi công 02 tuyến giao thông kết nối ngày 14/7/2023 và dự kiến khởi công hạng mục đường cất hạ cánh trong tháng 8/2023; đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu nhà ga hành khách T3 CHKQT Tân Sơn Nhất, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 8/2023.