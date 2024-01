Thủ tướng: "EVN chỉ bàn làm, không bàn lùi, hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2024"

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch tập đoàn EVN Đặng Hoàng An cho biết, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng toàn tập đoàn đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong đó việc sản xuất và cung ứng điện đã cơ bản cung ứng đủ điện cho nền kinh tế, trong đó đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cuối tháng 5, đầu tháng 6 và phải thực hiện tiết giảm phụ tải miền Bắc.

Điện sản xuất toàn hệ thống đạt trên 280 tỷ kWh, tăng trên 4,5% so với năm 2022. Điện thương phẩm trên 251 tỷ kWh, tăng 3,5%. Đến nay, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống trên 80.000 MW, đứng đầu khu vực ASEAN. Trong đó nguồn của EVN và các đơn vị thành viên là gần 30.000 MW, chiếm trên 37%.

Về đầu tư xây dựng tập đoàn đã tích cực và quyết liệt triển khai đầu tư các dự án với giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn đạt 90.997 tỷ đồng, thuộc hàng cao nhất trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Trong đó đang khẩn trương thi công 03 dự án nguồn điện trọng điểm với tổng công suất trên 2.200 MW, khởi công 146 dự án và hoàn thành 163 dự án lưới điện 110-500kV.

EVN là doanh nghiệp đi đầu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công quốc gia và các tỉnh/thành phố; Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 96,3%; Tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục để rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới (giảm còn 2,73 ngày đối với cấp điện lưới trung áp; còn 2,33 ngày đối với cấp điện lưới hạ áp khách hàng sinh hoạt).

Hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra với số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt trên 99,7%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,6%. Đã đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo.

Đã có nỗ lực trong việc hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật với tổn thất điện đạt 6,15% thuộc TOP 4 trong khối ASEAN; Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 21.000 tỷ đồng. Là Tập đoàn kinh tế lớn với tổng giá trị tài sản hợp nhất trên 630.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu trên 201.000 tỷ đồng; Công tác quản trị được đổi mới và nâng cao; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. Tập đoàn đã duy trì các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Về Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) để truyền tải bảo đảm cung điện cho miền Bắc trong thời gian rất ngắn (gần 4 tháng), EVN đã tập trung triển khai quyết liệt, cùng Bộ Công thương, Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, các địa phương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư cả 4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) và đã tổ chức khởi công xây dựng công trình. Đây là dự án quy mô lớn (tổng chiều dài: trên 515km, tổng vốn đầu tư: gần 23.000 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD), việc sớm đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống truyền tải điện quốc gia, nâng cao năng lực truyền tải và cung ứng điện, nhất là bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian cao điểm.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng, kết quả mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được góp phần quan trọng vào kết quả chung khá toàn diện của cả nước trong năm 2023.

Thủ tướng đã chỉ rõ những việc làm được và chưa làm được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong đó nêu rõ, công tác điều hành cung ứng điện năm 2023 để xảy ra tình trạng thiếu điện và phải thực hiện tiết giảm điện khu vực miền Bắc trong các ngày đầu tháng 6/2023; Công tác đầu tư xây dựng chưa đạt mục tiêu kế hoạch, một số dự án nguồn điện và lưới điện tiến độ triển khai chậm; Một số đảng viên, cán bộ, nhân viên của các đơn vị trong Tập đoàn bị kỷ luật, xử lý hình sự.

Thủ tướng chỉ rõ 3 nguyên nhân của những vấn đề đạt được, 3 nguyên nhân của những vấn đề hạn chế trong đó nhấn mạnh: Để đạt được kết quả trong năm qua là nhờ sự quan tâm, động viên khích lệ và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhất là sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân và các đối tác; Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn EVN đã đoàn kết, nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ/ngành cơ quan trung ương về chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước; Tập đoàn đã tích cực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu các giải pháp nhằm tối đa nguồn lực; thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó Thủ tướng đã chỉ rõ 3 nguyên nhân của những hạn chế trong đó nêu rõ, nắm tình hình dự báo tình hình cung cầu (tháng 5,6) chưa sát, chưa phù hợp, còn chủ quan; Vận hành theo cơ chế thị trường còn chậm nhất là quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; Tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân có lúc có nơi chưa cao.

Thủ tướng đề nghị, EVN phải bình tĩnh tự tin vượt qua khó khăn vướng mắc, phát huy những việc làm được và phải khắc phục những tồn tại hạn chế; tiếp tục rà soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2024, phấn đấu đạt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ dược giao năm 2024, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

"Về nhiệm vụ của năm 2024 tôi thấy mục tiêu lớn nhất ở đây, một là dứt khoát không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào; mục tiêu lớn thứ hai là phải vận hành giá cả theo quy luật thị trường, nhưng có chính sách với đối tượng an sinh xã hội; Mục tiêu thứ ba là phải tái cấu trúc lại các tập đoàn EVN theo quy luật thị trường và phải cân đối được tài chính, phải khắc phục được những hạn chế yếu kém, và có tính dự báo cao hơn, vận dụng một cách sáng tạo khoa học công nghệ vào các ngành mới nổi. Đồng thời là phải đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, Tập đoàn Điện lực quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kết luận số 64 - KL/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2023-2024; Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các Nghị quyết, của Chính phủ, các Chỉ đạo, Chỉ thị, Công điện, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, gần nhất là Công điện số 1412/CĐ-CP, phấn đấu cao nhất bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Có kế hoạch, đề ra các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống, góp phần chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc các qui định về vận hành hệ thống điện, thị trường điện. Đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, tuyệt đối không được để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện. Tập đoàn Điện lực phối hợp chặt chẽ với TKV, Tổng công ty Đông Bắc, PVN và các đơn vị có liên quan tính toán, xác định nhu cầu và kế hoạch cung ứng đủ than, khí cho sản xuất điện năm 2024. Trên cơ sở đó, PVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc chủ động, tích cực triển khai ngay các giải pháp tổ chức sản xuất, khai thác tối đa nguồn khí, than trong nước để cung cấp đủ khí, than cho sản xuất điện năm 2024, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm;

Thủ tướng yêu cầu EVN đảm bảo khả dụng cao nhất của các tổ máy, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra cho năm 2024. Đảm bảo hoàn thành 190 dự án lưới điện từ 110-500kV, trong đó tập trung mọi nguồn lực để thi công ba ca bốn kíp, vượt nắng thắng mưa, làm xuyên lễ tết, chỉ bàn làm, không bàn lùi, phấn đấu hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối; Hoàn thành dự án thủy điện Ialy mở rộng và 2 dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3; Khởi công các dự án thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện tích năng Bắc Ái; Đẩy nhanh thi công các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng và nhiệt điện Quảng Trạch I; Phấn đấu đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động cao; đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động.

Thủ tướng yêu cầu, trên cơ sở các chiến lược về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tập trung hoàn thiện xây dựng và thực hiện tốt chiến lược trung và dài hạn về phát triển về năng lượng, chiến lược, kế hoạch phát triển điện lực phù hợp với xu thế mới, đồng thời xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với các vấn đề đột xuất, bất ngờ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đi đầu trong thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, sạch, bền vững, trong đó phải nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng mới, điện gió ngoài khơi, hydrogen…

Mục tiêu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải trở thành Tập đoàn năng lượng quốc gia, thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KTXH; tuyệt đối không để xảy ra cắt điện do công tác sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng tập đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được Đảng Nhà nước và nhân dân giao phó, năm mới sẽ có khí thế mới, động lực mới và thắng lợi mới trong năm 2024.