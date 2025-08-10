Thủ tướng: EVN phải lớn mạnh thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp bứt phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, xử lý hiệu quả các tồn đọng, sai sót; tái cơ cấu, sắp xếp Tập đoàn; tổ chức sản xuất, cung ứng điện đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm từ 10-15%; nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 23 ngàn đến 24 ngàn tỉ đồng.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tổng quát: "Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch; quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số."

Đánh giá thành tựu của Đảng bộ Tập đoàn và toàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, có lúc thăng trầm, có lúc đột phá, Thủ tướng đúc rút thành 36 chữ thể hiện những gửi gắm niềm tin, hy vọng vào EVN: "Khó khăn tháo gỡ; niềm tin trở lại; đoàn kết củng cố; tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến; hiệu quả cải thiện; thể chế quan tâm; lãnh đạo gương mẫu".

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của EVN trong phát triển đất nước

Thủ tướng đánh giá đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã có nhiều nỗ lực, vượt qua các khó khăn, thách thức "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Biểu dương EVN làm tốt công tác an sinh xã hội, với việc dành 1.262 tỉ đồng làm an sinh xã hội, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành điện cần khắc phục như: Chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện; giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Nhất trí với mục tiêu Đại hội đã đề ra cho thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thủ tướng kỳ vọng EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.