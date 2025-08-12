Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-08-2025 - 20:26 PM | Doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường găng (gantt) tiến độ, xác định ngày 19/12/2025 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 12/8/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).

Tại Thông báo, Thủ tướng biểu dương tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ được giao trong những tháng vừa qua, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các chủ đầu tư của 4 Dự án thành phần. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả đạt được theo nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng và một số ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

Mục tiêu mới của Dự án là đến ngày 19 tháng 12 năm 2025 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường găng (gantt) tiến độ, xác định ngày 19 tháng 12 năm 2025 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục.

Khối lượng công việc còn lại rất nhiều, trong đó, có nhiều công việc khó như lắp đặt trang thiết bị công nghệ cao, trang thiết bị phục vụ điều hành bay… Điều này đòi hỏi các cơ quan có tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Dự án hoàn thành sớm sẽ tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành sớm Dự án sẽ mang lại các bài học và ý nghĩa sau:

1- Khẳng định bản lĩnh, sự tự tin vượt qua khó khăn, thách thức của các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn.

2- Chứng minh được sự lớn mạnh, trưởng thành của Bộ Xây dựng, ACV, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn.

3- Hiệu quả đầu tư được nâng lên (chỉ số ICOR giảm).

4- Chứng minh được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành, các cơ quan, các địa phương, các chủ đầu tư, liên danh trong hệ thống.

5- Góp phần tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, tạo tăng trưởng của địa phương.

6- Chứng minh "không có gì là không thể"; phải có quyết tâm, đoàn kết; phải biết cách làm, lắng nghe ý kiến, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Hoàn thành đúng tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng Dự án
Để đạt được mục tiêu hoàn thành Dự án sớm, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền. Các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

Toàn bộ các công việc của 4 Dự án thành phần phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành Dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt. Vì vậy, Bộ Xây dựng phải rà soát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư; phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm kỹ thuật bay, phương thức bay. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng.

Cùng với đó là hoàn thành toàn bộ các công trình, hạng mục của sân bay như: hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, cấp nước, thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay…; các công trình về cảnh quan môi trường, các khu dịch vụ mua sắm, ăn uống…; các công trình hạ tầng quan trọng khác phục vụ hoạt động của Dự án.

Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể có liên quan thuộc 4 Dự án thành phần xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định ngày hoàn thành là 19 tháng 12 năm 2025 với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", thi công "3 ca, 4 kíp", làm "xuyên ngày lễ, ngày nghỉ"; "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

Phương Anh

