Thủ tướng Israel tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 chiến dịch tiêu diệt Hamas

Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Nội các chiến tranh Benny Gantz tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, ông Netanyahu tuyên bố: “Đây là giai đoạn thứ hai của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng - tiêu diệt năng lực quản lý và quân sự của Hamas và đưa con tin về nhà.”

Ông nói thêm rằng quyết định bắt đầu các chiến dịch trên bộ đã được cả nội các chiến tranh và nội các an ninh nhất trí đưa ra.

Ông Netanyahu lập luận: “Việc mở rộng cuộc tấn công trên bộ không hề ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc trao trả con tin”.

Ông cũng nhắc đến việc được đề nghị về một thỏa thuận “tất cả đổi lấy tất cả” nhằm trả tự do cho tất cả con tin cũng như tự do cho tất cả tù nhân an ninh Palestine trong các nhà tù của Israel, một quan điểm mà giới lãnh đạo Hamas cũng kêu gọi.

“Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này,” ông Netanyahu nói mà không đi sâu vào chi tiết và cho biết thêm rằng ông không thể chia sẻ thông tin tình báo và những cân nhắc mà nội các đang tranh luận. Thủ tướng Israel nói thêm rằng việc thảo luận công khai các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng “sẽ không giúp hiện thực hóa được”.

Lực lượng mặt đất, bao gồm bộ binh, lực lượng công binh chiến đấu và xe tăng, của Israel đã tiến vào Gaza vào tối 27/10 và ở lại đó trong ngày 28/10, hoạt động sâu hơn bên trong lãnh thổ do Hamas quản lý so với các cuộc triển khai hạn chế trước đó.

Hình ảnh cắt từ video do IDF công bố cho thấy xe tăng Israel ở Dải Gaza vào ngày 28/102023 .

Ông cho biết các binh sĩ mà ông tiếp xúc trên thực địa quyết tâm buộc Hamas phải trả giá cho hành động của mình vào ngày 7/10. “Họ quyết tâm tiêu diệt cái ác này khỏi thế giới, vì sự tồn tại của chúng ta và tôi nói thêm – vì toàn thể nhân loại.”

Thủ tướng Israel gọi vụ bắt cóc con tin – bao gồm cả thường dân ở mọi lứa tuổi – là “tội ác chống lại loài người”.

Và ông cáo buộc những kẻ “dám buộc tội binh lính của chúng ta về tội ác chiến tranh” là những kẻ đạo đức giả và dối trá. Thủ tướng Israel đồng thời kêu gọi người dân ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam - lời kêu gọi mà Tel Aviv đã đưa ra nhiều lần làm trong những tuần gần đây.

Ông Netanyahu cáo buộc Hamas phạm tội ác chiến tranh, nói rằng tổ chức này “sử dụng công dân làm lá chắn cho con người”, sử dụng bệnh viện làm trụ sở khủng bố và lấy nhiên liệu dành cho các bệnh viện để cung cấp cho cuộc chiến của mình.

Ngày 28/10, quân đội Israel cho biết họ sẽ bắt đầu cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn đáng kể từ Ai Cập vào phía nam Dải Gaza.

IDF hy vọng rằng việc bổ sung thực phẩm, nước uống và vật tư y tế sẽ khuyến khích nhiều người Palestine rời khỏi phần phía bắc của Dải Gaza để đi về phía nam.

Israel đã nhiều lần cảnh báo rằng họ đang nhắm mục tiêu vào Thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc Gaza, nơi Hamas được cho là có các căn cứ hoạt động chính và các cơ sở ngầm rộng khắp. IDF tuyên bố họ sẽ không cho phép nhiên liệu vào Dải Gaza vì Hamas sử dụng số nhiên liệu này để chiến đấu chống lại Israel.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Thành phố Gaza vào ngày 28/10/2023. Ảnh: AFP

Người Do Thái đến thăm các binh sĩ Israel để thể hiện sự ủng hộ khi họ triển khai tại một vị trí gần biên giới với Gaza. Ảnh: AFP

Ông Netanyahu cho biết giai đoạn đầu của cuộc chiến – được phát động sau khi Hamas mở đợt tấn công hôm 7/10 – là một chiến dịch không kích lớn “để cho phép lực lượng mặt đất của chúng tôi tiến vào”.

Người đứng đầu nội các Israel nói thêm rằng cuộc chiến sẽ “kéo dài và khó khăn, và chúng tôi đã sẵn sàng. Đây là cuộc Chiến tranh giành độc lập thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương. Chúng ta sẽ chiến đấu và sẽ không rút lui”.

Nhận câu hỏi đầu tiên từ các phóng viên kể từ vụ thảm sát 7/10, ông Netanyahu từ chối trả lời trực tiếp liệu ông có chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó hay không.

“Sau chiến tranh, mọi người sẽ phải đưa ra câu trả lời, trong đó có tôi', ông nói và nhấn mạnh: “Đã có một sự thất bại khủng khiếp”.

Ông cũng từ chối cam kết thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước - hội đồng điều tra quyền lực và có hiệu quả nhất - để điều tra những sai sót đã gây ra hành động tàn bạo của Hamas. Ông nói: “Sẽ không có hòn đá nào được lật lại”, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm của ông lúc này chỉ là chiến thắng và “cứu đất nước”.

Phát biểu sau Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói rằng không giây phút nào trôi qua mà ông không nghĩ đến các con tin và Israel đang làm mọi thứ có thể để đưa họ trở về. Ông nói: “Đó không phải là một nhiệm vụ thứ yếu".

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant gặp gỡ binh sĩ IDF ở biên giới Gaza vào ngày 20/10/2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel/Times of Israel

Ông Gallant lập luận rằng Israel càng tấn công Hamas mạnh thì cơ hội Hamas đồng ý thả con tin càng lớn. “Ngày qua, chúng ta đã tiến tới một giai đoạn mới” của cuộc chiến. “Sức mạnh của ngọn lửa đã làm rung chuyển mặt đất ở Gaza và nó khác với bất cứ điều gì mà Hamas đã trải qua kể từ khi thành lập, ông Gallant nhấn mạnh.