Thủ tướng: Không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho trong phòng chống COVID-19

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, đến nay quân đội đã tiếp nhận 10.398 người, trong đó dừng cách ly khoảng 3.000 người. Quân đội chăm lo chu đáo người bị cách ly, từ ăn ở, mùng màn, chăn gối cũng như các vật dụng cho sinh hoạt thường ngày. "Khi họ hết cách ly, đi về thì chúng tôi đưa ra tận bến xe, bến tàu", Thượng tướng Trần Đơn nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, trong 2 tháng qua, sản xuất công nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng 6,2%. Tuy nhiên, trước khó khăn về nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất nếu dịch kéo dài, tất cả thương vụ của Bộ Công Thương tại các nước đang tập trung tìm nguồn nhập khẩu nguyên phụ liệu cũng như tìm thị trường xuất khẩu cho hàng Việt Nam. Về sản xuất khẩu trang, ông Đặng Hoàng An cho biết, hiện chúng ta có trên 10 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và đưa ra thị trường trên 11 triệu khẩu trang. Là một trong số cường quốc dệt may, năng lực sản xuất khẩu trang vải của chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu cho 100 triệu dân. Chúng ta làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất, xử lý kháng khuẩn, kháng nước cho khẩu trang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia cho rằng, cần có sách lược mới để ứng phó tình hình mới khi thế giới có thêm các "điểm nóng" về dịch như Hàn Quốc, Italy, Iran. Công tác phòng chống dịch cần chuyển dần sang trạng thái mới, bên cạnh ngăn chặn lây nhiễm từ bên ngoài thì tích cực phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là khâu phát hiện bệnh.

Đánh giá cao sự đóng góp phòng chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương, kể cả các đại sứ ở nước ngoài, Thủ tướng cho biết, sáng nay, ông có xem lại các báo cáo về công tác này, trong đó có một báo cáo cách đây đúng 1 tháng, vào ngày 02/02, để "xem lại chủ trương của chúng ta như thế nào từ trước đến nay". Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhưng ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là kiên quyết chống dịch để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Kinh tế có khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân thì không thể thay thế. Chúng ta chấp nhận tiếp tục hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo đảm an toàn cho người dân.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu



"Không để dịch bệnh bùng phát lây lan, kiên quyết khoanh vùng, dập dịch", Thủ tướng nhấn mạnh.Thủ tướng cho biết, chúng ta đã chuẩn bị nhiều biện pháp cụ thể cách ly tại chỗ, cách ly tập trung, đã huy động nhiều lực lượng tham gia, trước hết là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những công việc này cần được đẩy với tốc độ cao hơn. Những khu vực cách ly tập trung cần phải phòng ngừa kỹ việc lây nhiễm chéo, cần trung tâm thông tin kết nối hiện đại, bổ sung một số trang thiết bị cần thiết, hạn chế việc di chuyển bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân tại nơi bị bệnh, có thể chẩn đoán, điều trị từ xa, tạo niềm tin cho người dân an tâm khi có bệnh sẽ được chữa trị kịp thời.

Phương châm chống dịch của Chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan. Thông tin đến người dân, đến quốc tế minh bạch, chuẩn xác, công khai và kịp thời. Tinh thần chống dịch cũng như tinh thần ASEAN 36 (được tổ chức tại Việt Nam) là gắn kết và chủ động thích ứng, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, sát sao kịp thời. Cần có những hướng dẫn rất cụ thể cho người dân chủ động phòng ngừa dịch. Ngành y tế phối hợp với truyền thông phải làm tốt, làm hiệu quả việc này. Từng người dân, từng địa phương, từng tổ chức, đơn vị phải chủ động ứng phó tốt nhất với những biện pháp thông thường chúng ta đang dùng hiện nay như rửa tay, tránh tụ tập đông người, dừng các hoạt động không cần thiết. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cần lăn xả vào, cùng góp sức, không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho.

Cho biết đến nay có gần 70 nước và vùng lãnh thổ có ca nhiễm, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục biện pháp cách ly và giao việc này cho quân đội đảm nhận và cần làm tốt hơn theo sự điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong lúc chưa có phương tiện phát hiện sớm, đối với người nhiễm bệnh thì cách ly là phương pháp tốt nhất. Nếu chúng ta do dự trong việc này, sẽ vấp phải sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng lưu ý đối xử với người cách ly văn minh, chu đáo.

Cho rằng phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam làm hết sức mình để có một môi trường tốt nhất một cách lâu dài. Bộ Ngoại giao áp dụng đúng quy định pháp luật về chính sách visa với tinh thần là hạn chế tối đa người từ vùng dịch vào Việt Nam.