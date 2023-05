Sáng 1-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ,...

Tại tỉnh Nghệ An, báo cáo với Thủ tướng, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương tại tỉnh Nghệ An đã giải phóng mặt bằng được 87,84 km, đạt 100%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An ngày 1-5. Ảnh: H. Nguyên

Được biết, tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỉ đồng, được chia thành 4 gói thầu xây lắp, dự kiến đến tháng 7-2023 sẽ hoàn thành. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%. Năm 2023, dự án được bố trí 1.675,3 tỉ đồng, hiện đã giải ngân 250,5 tỉ đồng, đạt 15%.

Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3 km với tổng mức đầu tư 13.338 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 22-5-2021, hoàn thành tháng 5-2024, đến nay giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt 34,8% giá trị hợp đồng, chậm 1,4% so với tiến độ điều chỉnh lần 3.

Sau khi nghe chủ đầu tư, địa phương báo cáo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần thi công quyết liệt, khẩn trương của các đơn vị kể cả trong những ngày lễ; ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tướng nhấn mạnh đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2-9-2023, vì người dân Nghệ An đang rất mong mỏi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, trao đổi với người dân xung quanh dự án. Ảnh: H. Nguyên

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng các đoạn dừng nghỉ, thiết kế các nút giao phù hợp, đẹp trên toàn tuyến. Trên cơ sở đó, giúp địa phương tạo ra không gian phát triển mới, khai thác tốt quỹ đất gắn việc phát triển khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, khu du lịch để khai thác hết hiệu quả đường cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân, người lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: H. Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chủ đầu tư và địa phương nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ngắn nhất nối cao tốc Bắc - Nam qua Cửa khẩu Thanh Thủy đến Viêng Chăn (Lào), kết nối với hành lang Đông Tây.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà công nhân trên công trường



Cũng trong sáng 1-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa công trường tại nút giao Đông Xuân (huyện Đông Sơn) tới Quốc lộ 45 (huyện Nông Cống) và dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Tại các điểm thực địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên người lao động đang hăng say làm việc trên công trường

Trên công trường, Thủ tướng đã biểu dương tinh thần lao động hăng hái của cán bộ, công nhân Tập đoàn Vinaconex và đơn vị tư vấn giám sát, thi công. Mặc dù, đang trong những ngày nghỉ lễ nhưng các đơn vị đã tập trung nhiều máy móc, thiết bị, kỹ sư, công nhân, người lao động tiến hành thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu với chiều dài 9,5 km trước ngày 30-6 như đã cam kết.

Ngoài đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình, thường xuyên chú ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị, nhà thầu quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần để công nhân, người lao động yên tâm làm việc trong những ngày nghỉ lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường

Đối với vướng mắc tại dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (dài hơn 43 km), Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60 và 133, đến nay khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án đã được tháo gỡ.

Về vấn đề xử lý nền đất yếu trên chiều dài 12 km qua địa bàn huyện Nông Cống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới để xử lý, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vừa không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khi tuyến đường được đưa vào sử dụng. Tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng Đông - Tây giữa cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt nhất hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển cho địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới thực hiện thi công Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đảm bảo chất lượng