Thủ tướng Phạm Minh Chính lội bùn đến động viên người dân Yên Bái

Trường Mầm non Ánh Dương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, là địa điểm các hộ gia đình, người già và trẻ nhỏ trên địa bàn phường có nhà bị ngập lụt chưa thể về đang tạm sinh sống ở đây. Thủ tướng cảm thông sâu sắc và mong bà con an tâm chờ nhà dọn dẹp xong rồi về, quan trọng nhất là phải chú ý an toàn.