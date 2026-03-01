Thủ tướng yêu cầu sắp xếp, khai thác tài sản công bảo đảm hiệu quả

Công điện nêu rõ, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp phải gắn với quản lý chặt chẽ tài sản công, không để thất thoát, lãng phí. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp. Trường hợp dôi dư phải hoàn thành chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật.

Với các cơ sở nhà, đất tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp, các đơn vị phải hoàn thiện thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Đối với trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển, các đơn vị phải rà soát bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức. Phần diện tích vượt tiêu chuẩn phải được báo cáo để điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu hoặc xử lý theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền, đặc biệt là quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng nhằm tạo cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản. Các địa phương phải sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định; hoàn thiện thủ tục đối với tài sản tạm bàn giao trong thời hạn 30 ngày; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch đối với các cơ sở đã chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch.

Đối với nhà, đất đã được thu hồi, chuyển giao về địa phương, cần khẩn trương lập và phê duyệt phương án xử lý, khai thác để sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý theo quy định. Trường hợp đã có phương án được phê duyệt phải tổ chức thực hiện ngay; trường hợp chưa có phương án phải nhanh chóng xây dựng, trình phê duyệt.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức. Tài sản dôi dư còn sử dụng được phải điều chuyển cho đơn vị thiếu; tài sản hỏng hoặc không có nhu cầu tiếp nhận cần thanh lý, nộp ngân sách. Việc mua sắm tài sản căn cứ dự toán được giao, bảo đảm cơ sở vật chất cho mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc xử lý các khó khăn, vướng mắc. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện Công điện; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.