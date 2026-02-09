Thủ tướng yêu cầu tăng cường kênh huy động vốn trung - dài hạn, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Phạm Thắng)

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối.

Bên cạnh đó, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực cho nhà ở an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 74/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2026. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

NHNN Chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng; dựa trên nền tảng đã đạt được là kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các cân đối lớn của nền kinh tế (thu, chi, xuất nhập khẩu, năng lượng, việc làm) được đảm bảo; bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài kiểm soát hiệu quả; thu hút vốn đầu tư và nhất là giải ngân FDI năm 2025 và tháng 1 năm 2026 đạt mức kỷ lục so với cùng kỳ…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước; tận dụng dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm; tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 02 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.



